Mama Sandry Kubickiej podsumowała rozwód córki z Baronem! Już wiadomo, po czyjej jest stronie

9 marca Sandra Kubicka oficjalnie ogłosiła, że rozwodzi się z mężem. Napisała długi post, który zamieściła w sieci, a później nagrała jeszcze serię filmików, w których wytłumaczyła się ze swojej decyzji - chociaż wcale nie musiała tego robić. Aleksander Milwiw-Baron, wciąż jeszcze mąż Sandry - nie odniósł się do informacji o rozstaniu.

Kubicka złożyła pozew o rozwód jeszcze w grudniu 2024 r. Od tego czasu minęły 3 miesiące, a w tym czasie modelka celebrowała urodziny z mężem u boku, była też z nim, synem i babcią na wakacjach w Tajlandii. Wówczas plotkowano o kryzysie w jej małżeństwie, ale Kubicka tego nie komentowała. Gdy rozwód wyszedł na jaw, fani zarzuciły jej oszukiwanie ich. Zdecydowała się odpowiedzieć.

Jest marzec, decyzję podjęłam w grudniu. Wczoraj jak wam o tym powiedziałam, bardzo mi się te emocje udzieliły... na nowo... Do wszystkich osób, które uważają, że was oszukiwałam - wy do mnie codziennie pisałyście: "gdzie jest Alek?", "czemu nie widać Alka", "dlaczego nie macie zdjęć z Alkiem?", "jesteście w Tajlandii, czemu nie pokazujecie, że jesteście razem?". Ja nie wrzucałam zdjęć i nie udawałam, że jesteśmy kochającą się rodziną. On był obok, bo mamy wspólne dziecko, bo tak samo chciał spędzić z nim czas. Jak powiedziałam, że chcę lecieć do Tajlandii z naszą rodziną, to powiedział, że też chce lecieć, bo to jest jego dziecko - mówiła roztrzęsiona Kubicka.

Grace Kubicka zareagowała na wieści o rozwodzie córki. Wpis pełen miłości

Sandra Kubicka już przywykła do myśli o rozstaniu z mężem, z którym zaczęła randkować w 2021 r., a za którego wyszła w kwietniu 2024 r. - miesiąc przed narodzinami syna. Jednak, jak sama wspomniała, rozwód to piekło. Modelka wylała morze łez, ale robiła, co mogła, aby ratować swój związek. Gdy stało się jasne, że relacja nie przetrwa, postanowiła skupić się na sobie i dziecku.

Sandra wciąż ma nadzieję na szczęśliwe życie - i dla siebie, i małego Leosia. O tym, że 30-latce jest bardzo ciężko, dobrze wie jej mama. Sandra wychowała się w rozbitej rodzinie, ale z mamą ma doskonały kontakt. Grace postanowiła więc wesprzeć córkę również w sieci.

Matka i dziecko to najczystsza, najpiękniejsza więź, która trwa mimo wszystkiego. Bez względu na to, co dzieje się wokół, jedno pozostaje niezmienne , jej ramiona zawsze będą bezpiecznym schronieniem, a jego obecność największym światłem w jej życiu. W tym spojrzeniu, w tym dotyku, jest wszystko: miłość, czułość, siła i ciche obietnice, że zawsze będą dla siebie nawzajem. Moje dwa Skarby. Moje serce - napisała Grace Kubicka na swoim instagramowym profilu.

Internauci komentują

Pełen pozytywnych emocji i czułości wpis Grace Kubickiej wywołał poruszenie w sieci.

"Aż się wzruszyłam. Jak cudnie napisane! I cala prawda. Więź matki z dzieckiem jest niesamowita", "Tak bardzo mi przykro z powodu rozpadu małżeństwa twojej córki, to smutne, ważne, że ma kochającą mamę i babcię", "Cudowne ujęcie. I pięknie napisane" - czytamy w komentarzach.

Nie wszystkim jednak serca rozpłynęły się pod wpływem słów mamy Sandry. Ktoś musiał wbić szpilę:

Tak trudno zostawić ci intymności dla siebie? Nie wszystkim należy się dzielić.

Szok! Sandra Kubicka ogłosiła rozwód z Baronem! To nie są żarty!