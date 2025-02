Sandra Kubicka zabrała babcię na wakacje do Tajlandii! "Czy ta kobieta obok Ciebie to na pewno babcia?"

To dla niej Romuald Lipko napisał swój ostatni utwór. Młodziutka artystka pojedzie na Eurowizję?

Sandra Kubicka to modelka, która z powodzeniem wyszła poza ramy świata mody, zdobywając silną pozycję w show-biznesie. Jej kariera rozpoczęła się w Stanach Zjednoczonych, gdzie szybko zyskała popularność i nawiązała współpracę z uznanymi markami. W Polsce celebrytka rozwinęła karierę w telewizji, będąc do niedawna jedną z największych gwiazd TVP. W ubiegłym roku prezenterka wyszła za mąż za muzyka zespołu Afromental Aleksandra Milwiw-Barona i urodziła synka Leosia. Teraz zajmuje się głównie wychowaniem dziecka, jednocześnie będąc c bardzo aktywna w social mediach, gdzie rozwinęła bardzo silna osobistą markę.

Podróż do Tajlandii: kolejna przygoda Sandry Kubickiej

Sandra Kubicka od lat dzieli się z fanami swoimi podróżami i życiem osobistym. Jej najnowszy wpis pokazuje, jak ważne są dla niej relacje rodzinne i wspólne przeżywanie niezapomnianych chwil. Właśnie wybrała się na wakacje do Tailandii, gdzie zabrała nie tylko synka, ale także babcię:

Przez ponad 10 lat podróżowałam sama i zawsze marzyłam, aby móc kiedyś pokazać moim bliskim świat. Odkąd wróciłam do Polski, co roku zabieram gdzieś moją ukochaną babcię. Marzą mi się takie wakacje, na których będziemy wszyscy całą rodziną

- wyznała na Instagramie. Dodała także, ze podziwia seniorkę za odwagę i życiowy entuzjazm:

A póki co cieszę się, że mogę wraz z babcią odkrywać nowe zakątki. Jestem taka dumna z mojej babci, ona się niczego nie boi, wsiada na jet ski, chce próbować wszystkiego, jest niesamowita.

Fani nie kryją zachwytu nad odwagą i energią babci Sandry. W komentarzach pojawiają się liczne pozytywne reakcje:

Coś ta pani nie przypomina babci. Chyba Twoja rodzina ma gen młodości. I oczywiście brawa dla babci.

Eee... To jest babcia??? Jaka ona piękna i młoda! Babcia petarda

Nie kłam kochana, ja już Was rozgryzłam. To nie jest Twoja babcia a Twoja mama, a twoja mama to twoja siostra! Zagadka młodości rozwiązana ;)

