Sandra Kubicka to jedna z tych gwiazd, które uwielbiają publikować informacja na swój temat w mediach społecznościowych. To właśnie na InstaStories można zobaczyć to, jak wygląda jej życie zawodowe oraz prywatne. Niedawno modelka postanowiła podzielić się z fanami informacjami na temat swojej dalekiej podróży. Nie była dla niej i malucha zbyt komfortowa.

Mogłoby się wydawać, że lot klasą biznes będzie dla Sandry Kubickiej i jej synka czymś przyjemnym, niestety rzeczywistość okazała się zupełnie inna. Na instagramowym profilu modelka podzieliła się z fanami tym, co działo się na pokładzie samolotu. Na ja wyszło, że Leonard zbytnio rozciągnął się na łóżku - przez to Sandra nie miała gdzie spać.

Na szczęście gwieździe i jej dziecku udało się dotrzeć na miejscu. Pod koniec na InstaStories Sandra przekazała wiernym fanom, że szykuje dla nich coś wspaniałego. Będzie to vlog, który już niedługo pojawi się na jej kanale na YouTube.

Sandra Kubicka spełniła marzenie o macierzyństwie i jakiś czas temu wraz z ukochanym rozpoczęła nowy etap w życiu. Jakiś czas temu wyjawiła, jak czuje się w nowej roli.

Macierzyństwo bardzo mnie zaskoczyło pod tym względem, że kobiety, które obserwowałam na Instagramie, wszystkie mówiły, jakie to jest piękne i łatwe i one są wyspane, mają czas na jogę i na nie wiadomo co. I jestem tutaj teraz ja, która patrzy na ten Instagram, na te storki i sobie myślę "co ja robię źle" bo ja nawet nie mam czasu umyć włosów. Dopiero teraz moje dziecko ma prawie pół roku i ja zaczęłam wychodzić do ludzi, mam czas pójść zrobić paznokcie, ale to też jest od czasu do czasu - mówiła jakiś czas temu Kubicka w rozmowie z dziennikarzami portalu Kozaczek.