Tragiczna śmierć młodej policjantki. Zginęła w drodze na służbę. Warmia i Mazury w żałobie

Tragiczna śmierć młodej policjantki z Mikołajek. Zginęła w drodze na służbę. Warmia i Mazury w żałobie

Do tragicznego wypadku doszło w sobotę, 3 stycznia, na trasie Nawiady-Piecki (DK59). Sierż. Klaudia Nasiadko była pasażerką auta, którym wraz z kolegą jechała do komisariatu w Mikołajkach. Kierujący pojazdem policjant został ciężko ranny i trafił do szpitala. Niestety, życia sierż. Klaudii Nasiadko nie udało się uratować.

„Z ogromnym smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej i tragicznej śmierci naszej Koleżanki sierż. Klaudii Nasiadko” – czytamy na stronie komendy policji w Mrągowie.

Sierż. Klaudia Nasiadko miała 35 lat. W Policji służyła od 3 lat i 9 miesięcy, od początku w Komisariacie Policji w Mikołajkach. Jak wspominają ją koleżanki i koledzy z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie, była sumienną, oddaną swoim zadaniom policjantką, a także uśmiechniętą i życzliwą koleżanką. Poza służbą była troskliwą mamą 8-letniej córki.

Hołd dla zmarłej policjantki

W sobotę, 10 stycznia 2026 roku, o godzinie 9.30, przed zaplanowanymi uroczystościami pogrzebowymi, w całym regionie zabrzmiały syreny. Policjanci i przedstawiciele innych służb stanęli przed budynkami, by oddać hołd zmarłej policjantce.

Przed budynkiem Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie zgromadzili się policjanci na czele z insp. Mirosławem Elszkowskim, Komendantem Wojewódzkim Policji w Olsztynie. Do inicjatywy przyłączyli się także strażacy z Olsztyna, pod przewodnictwem st. bryg. Sergiusza Dłuskiego, Zastępcy Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Olsztynie, oraz funkcjonariusze Służby Celno-Skarbowej.

Uroczystości pogrzebowe odbyły się w Kościele Świętego Stanisława Kostki w Szczytnie. Ceremonia przebiegła zgodnie z policyjnym ceremoniałem, w asyście Kompanii Honorowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, która oddała salwę honorową na cześć zmarłej policjantki.

„Garnizon warmińsko-mazurskiej Policji poniósł ogromną stratę, a to zdarzenie przyniosło smutek, który pozostanie z nami na długi czas” – napisano na stronie KPP Mrągowo.