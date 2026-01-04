Tragiczny wypadek na DK59. Nie żyje policjantka

Przypomnijmy, do wypadku doszło w sobotę, 3 stycznia, wieczorem na drodze krajowej nr 59 między Nawiadami a Pieckami. Osobowym BMW podróżowały dwie osoby. Jak się okazało, samochodem jechała dwójka policjantów, byli w drodze na służbę, którą mieli pełnić razem.

W pewnym momencie, z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn, auto kierowane przez 29-letniego policjanta zjechało na pobocze i uderzyło w przydrożne drzewo.

„Policjantka zginęła w wypadku drogowym w drodze na służbę. Była pasażerką auta, którym razem ze swoim kolegą jechali do Komisariatu Policji w Mikołajkach. Kierujący nim policjant został ciężko ranny i trafił do szpitala. Mimo wysiłków ratowników życia policjantki nie udało się uratować”

– podała warmińsko-mazurska policja w komunikacie.

Okoliczności wypadku wyjaśniane pod nadzorem prokuratora

Okoliczności tragicznego wypadku są wyjaśniane przez policjantów z Mrągowa i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, pod nadzorem prokuratora. Policja podała, że rodzinom funkcjonariuszy została zapewniona pomoc psychologiczna.

Policjanci w żałobie. "Oddana policjantka i troskliwa mama"

Sierż. Klaudia Nasiadko miała 35 lat. Służbę w policji pełniła od trzech lat i 9 miesięcy, od samego początku w komisariacie w Mikołajkach.

„Była sumienną i oddaną swoim zadaniom policjantką. Poza służbą była również troskliwą mamą 8-letniej córki. W pamięci koleżanek i kolegów z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie pozostanie jako uśmiechnięta i życzliwa koleżanka”

– przekazała policja.

„Kierownictwo Polskiej Policji oraz koledzy i koleżanki policjantki z całego garnizonu warmińsko-mazurskiego łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną i bliskimi. Cześć Jej Pamięci!”

– napisano w policyjnym komunikacie.

Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.

Znasz zasady pierwszej pomocy? Pytanie 1 z 10 Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy: wszystkich, ponieważ zawsze można wykonać część zadań ratunkowych tylko osób, które mają przygotowanie medyczne wszystkich, ale za popełnione błędy zawsze grozi odpowiedzialność karna Następne pytanie