Policjantka zginęła w drodze do pracy. Osierociła 8-letnią córkę. "Oddana policjantka i troskliwa mama"

Grzegorz Kluczyński
Grzegorz Kluczyński
PAP
PAP
2026-01-04 10:41

W wypadku drogowym, do którego doszło w sobotę wieczorem na drodze krajowej nr 59 między Nawiadami a Pieckami, zginęła sierż. Klaudia Nasiadko z Komisariatu Policji w Mikołajkach. Policjantka jechała na służbę jako pasażerka prywatnego samochodu, którym kierował jej kolega. Mimo wysiłków ratowników, życia 35-letniej funkcjonariuszki nie udało się uratować. Osierociła 8-letnią córkę.

Policjantka zginęła w drodze do pracy. Osierociła 8-letnią córkę

i

Autor: Policja Warmińsko-Mazurska/ Materiały prasowe
Super Express Google News

Tragiczny wypadek na DK59. Nie żyje policjantka

Przypomnijmy, do wypadku doszło w sobotę, 3 stycznia, wieczorem na drodze krajowej nr 59 między Nawiadami a Pieckami. Osobowym BMW podróżowały dwie osoby. Jak się okazało, samochodem jechała dwójka policjantów, byli w drodze na służbę, którą mieli pełnić razem.

W pewnym momencie, z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn, auto kierowane przez 29-letniego policjanta zjechało na pobocze i uderzyło w przydrożne drzewo.

Polecany artykuł:

BMW roztrzaskało się na drzewie. Nie żyje jedna osoba

„Policjantka zginęła w wypadku drogowym w drodze na służbę. Była pasażerką auta, którym razem ze swoim kolegą jechali do Komisariatu Policji w Mikołajkach. Kierujący nim policjant został ciężko ranny i trafił do szpitala. Mimo wysiłków ratowników życia policjantki nie udało się uratować”

– podała warmińsko-mazurska policja w komunikacie.

Okoliczności wypadku wyjaśniane pod nadzorem prokuratora

Okoliczności tragicznego wypadku są wyjaśniane przez policjantów z Mrągowa i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, pod nadzorem prokuratora. Policja podała, że rodzinom funkcjonariuszy została zapewniona pomoc psychologiczna.

Policjanci w żałobie. "Oddana policjantka i troskliwa mama"

Sierż. Klaudia Nasiadko miała 35 lat. Służbę w policji pełniła od trzech lat i 9 miesięcy, od samego początku w komisariacie w Mikołajkach.

„Była sumienną i oddaną swoim zadaniom policjantką. Poza służbą była również troskliwą mamą 8-letniej córki. W pamięci koleżanek i kolegów z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie pozostanie jako uśmiechnięta i życzliwa koleżanka”

– przekazała policja.

„Kierownictwo Polskiej Policji oraz koledzy i koleżanki policjantki z całego garnizonu warmińsko-mazurskiego łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną i bliskimi. Cześć Jej Pamięci!”

– napisano w policyjnym komunikacie.

Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.

Znasz zasady pierwszej pomocy?
Pytanie 1 z 10
Obowiązek udzielenia pomocy ofiarom wypadku dotyczy:
Atak zimy na Warmii i Mazurach. Trudne warunki na drogach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POLICJANTKA
POLICJA
NIE ŻYJE POLICJANTKA
ŚMIERTELNY WYPADEK
WYPADEK
BMW