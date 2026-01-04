Spis treści
Tragiczny wypadek na DK59. Nie żyje policjantka
Przypomnijmy, do wypadku doszło w sobotę, 3 stycznia, wieczorem na drodze krajowej nr 59 między Nawiadami a Pieckami. Osobowym BMW podróżowały dwie osoby. Jak się okazało, samochodem jechała dwójka policjantów, byli w drodze na służbę, którą mieli pełnić razem.
W pewnym momencie, z niewyjaśnionych dotychczas przyczyn, auto kierowane przez 29-letniego policjanta zjechało na pobocze i uderzyło w przydrożne drzewo.
„Policjantka zginęła w wypadku drogowym w drodze na służbę. Była pasażerką auta, którym razem ze swoim kolegą jechali do Komisariatu Policji w Mikołajkach. Kierujący nim policjant został ciężko ranny i trafił do szpitala. Mimo wysiłków ratowników życia policjantki nie udało się uratować”
– podała warmińsko-mazurska policja w komunikacie.
Okoliczności wypadku wyjaśniane pod nadzorem prokuratora
Okoliczności tragicznego wypadku są wyjaśniane przez policjantów z Mrągowa i Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie, pod nadzorem prokuratora. Policja podała, że rodzinom funkcjonariuszy została zapewniona pomoc psychologiczna.
Policjanci w żałobie. "Oddana policjantka i troskliwa mama"
Sierż. Klaudia Nasiadko miała 35 lat. Służbę w policji pełniła od trzech lat i 9 miesięcy, od samego początku w komisariacie w Mikołajkach.
„Była sumienną i oddaną swoim zadaniom policjantką. Poza służbą była również troskliwą mamą 8-letniej córki. W pamięci koleżanek i kolegów z Komendy Powiatowej Policji w Mrągowie pozostanie jako uśmiechnięta i życzliwa koleżanka”
– przekazała policja.
„Kierownictwo Polskiej Policji oraz koledzy i koleżanki policjantki z całego garnizonu warmińsko-mazurskiego łączą się w bólu z pogrążoną w żałobie rodziną i bliskimi. Cześć Jej Pamięci!”
– napisano w policyjnym komunikacie.
Składamy wyrazy współczucia rodzinie i bliskim.