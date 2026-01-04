Tragiczny wypadek na drodze krajowej nr 59. BMW uderzyło w drzewo

Do wypadku doszło w sobotę, 3 stycznia, po godz. 19:00, na drodze krajowej nr 59, na odcinku pomiędzy Mrągowem a Starymi Kiełbonkami. Jak informuje serwis informacyjny info-ketrzyn24.pl, samochód osobowy marki BMW z niewyjaśnionych przyczyn nagle zjechał z drogi i z ogromną siłą uderzył w przydrożne drzewo. Siła uderzenia była tak duża, że pojazd został dosłownie zmiażdżony.

Pasażerka nie żyje, kierowca walczy o życie

W wyniku wypadku, zarówno kierowca, jak i pasażerka zostali zakleszczeni wewnątrz wraku pojazdu. Na miejsce natychmiast wezwano służby ratunkowe: straż pożarną, policję oraz pogotowie ratunkowe. Strażacy, aby wydobyć poszkodowanych z rozbitego pojazdu, musieli użyć specjalistycznego sprzętu hydraulicznego. Niestety, pomimo szybkiej interwencji i podjętej akcji reanimacyjnej, życia pasażerki BMW nie udało się uratować. Kobieta zmarła na miejscu.

Kierowca, w ciężkim stanie, został przetransportowany do szpitala, gdzie lekarze walczą o jego życie. Policja, pod nadzorem prokuratora, prowadzi dochodzenie mające na celu ustalenie dokładnych przyczyn i okoliczności tego tragicznego zdarzenia.

Utrudnienia na drodze i apel policji o ostrożność

W związku z wypadkiem, droga krajowa nr 59 w miejscowości Piecki została całkowicie zablokowana. Policja i służby drogowe zorganizowały objazdy przez okoliczne miejscowości: Piecki, Czaszkowo, Goleń oraz Nawiady. Utrudnienia w ruchu trwały kilka godzin, do czasu zakończenia czynności dochodzeniowych i usunięcia wraku pojazdu z miejsca zdarzenia.

Apel o ostrożność na drodze

Policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Zmienne warunki atmosferyczne, wczesny zmrok oraz pośpiech mogą być przyczyną wielu niebezpiecznych sytuacji. Pamiętajmy o przestrzeganiu przepisów ruchu drogowego, dostosowaniu prędkości do panujących warunków oraz zachowaniu bezpiecznej odległości od innych pojazdów. Bezpieczeństwo na drodze zależy od nas wszystkich.

