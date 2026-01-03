Spis treści
Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi, około dwóch kilometrów od Białego Boru w kierunku Biskupic, w województwie zachodniopomorskim. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, osobowy Peugeot z niewiadomych przyczyn uderzył w drzewo.
Trudne warunki atmosferyczne przyczyną tragedii? Policja bada okoliczności wypadku
Przyczyny wypadku są obecnie ustalane przez szczecinecką policję. Asp. szt. Anna Matys, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, zwróciła uwagę na trudne warunki atmosferyczne panujące w piątek po południu.
- Pogarszały się z każdą godziną. Były opady śniegu, które następnie zaczęły marznąć – powiedziała policjantka, cytowana przez PAP.
Śmiertelny wypadek wstrząsnął lokalną społecznością. Apel o ostrożność na drogach
Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych. Niedostosowanie prędkości do panujących warunków, brak doświadczenia za kierownicą oraz zmęczenie to główne przyczyny wypadków drogowych.
- Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas samych. Bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o życie swoje i innych – apeluje asp. szt. Anna Matys.
W związku z tragicznym wypadkiem policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Trudne warunki atmosferyczne, takie jak opady śniegu i marznący deszcz, znacznie utrudniają jazdę i zwiększają ryzyko wypadków. Należy dostosować prędkość do panujących warunków, zachować bezpieczną odległość od innych pojazdów i unikać gwałtownych manewrów.
