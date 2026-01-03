Peugeot roztrzaskał się na drzewie. 19-latka zginęła na miejscu, 34-latek zmarł w szpitalu

2026-01-03 7:26

W piątek, 2 stycznia, na trasie z Białego Boru do Biskupic w powiecie szczecineckim, doszło do tragicznego wypadku. Osobowy Peugeot uderzył w przydrożne drzewo, w wyniku czego śmierć na miejscu poniosła 19-letnia pasażerka. 34-letni kierowca, w stanie krytycznym, został przetransportowany do szpitala, gdzie zmarł pomimo wysiłków lekarzy. Sprawę bada policja pod nadzorem prokuratora.

Do zdarzenia doszło na prostym odcinku drogi, około dwóch kilometrów od Białego Boru w kierunku Biskupic, w województwie zachodniopomorskim. Jak informuje Polska Agencja Prasowa, osobowy Peugeot z niewiadomych przyczyn uderzył w drzewo.

Trudne warunki atmosferyczne przyczyną tragedii? Policja bada okoliczności wypadku

Przyczyny wypadku są obecnie ustalane przez szczecinecką policję. Asp. szt. Anna Matys, oficer prasowa Komendy Powiatowej Policji w Szczecinku, zwróciła uwagę na trudne warunki atmosferyczne panujące w piątek po południu.

- Pogarszały się z każdą godziną. Były opady śniegu, które następnie zaczęły marznąć – powiedziała policjantka, cytowana przez PAP.

Śmiertelny wypadek wstrząsnął lokalną społecznością. Apel o ostrożność na drogach

Policja apeluje o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach, zwłaszcza w trudnych warunkach atmosferycznych. Niedostosowanie prędkości do panujących warunków, brak doświadczenia za kierownicą oraz zmęczenie to główne przyczyny wypadków drogowych.

- Pamiętajmy, że bezpieczeństwo na drodze zależy od nas samych. Bądźmy odpowiedzialni i dbajmy o życie swoje i innych – apeluje asp. szt. Anna Matys.

W związku z tragicznym wypadkiem policja apeluje do wszystkich kierowców o zachowanie szczególnej ostrożności na drogach. Trudne warunki atmosferyczne, takie jak opady śniegu i marznący deszcz, znacznie utrudniają jazdę i zwiększają ryzyko wypadków. Należy dostosować prędkość do panujących warunków, zachować bezpieczną odległość od innych pojazdów i unikać gwałtownych manewrów.

