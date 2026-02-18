Zima nie odpuszcza, a Polacy mają już dość

Zima w ostatnich tygodniach dała się Polakom mocno we znaki. Intensywne opady śniegu, mróz i śliskie drogi sprawiły, że codzienne funkcjonowanie w wielu regionach kraju stało się znacznie trudniejsze. Odśnieżanie samochodów i chodników, opóźnienia w komunikacji oraz problemy na trasach to dla wielu osób codzienność. Choć biały puch początkowo wywoływał radość i tworzył malownicze krajobrazy, po dłuższym czasie nieustannej walki z taką aurą, entuzjazm wyraźnie osłabł. Coraz więcej osób przyznaje, że ma już dość zimy i z utęsknieniem wypatruje pierwszych oznak nadchodzącej wiosny. Bez wątpienia na promienie słońca i kwitnące drzewa wyczekuje również Parafia w Gwieździnie w woj. pomorskim nieopodal Rzeczenicy.

"Ktokolwiek modlił się o śnieg, prosimy, aby przestał"

Na Facebooku parafii pojawił się w ostatnich dniach post, który zebrał niemal 1000 polubień i mnóstwo komentarzy. Okazuje się, że parafia w ramach programu "uśmiechnij się" dodała na stronę fotografię, która miała na celu rozbawić nieco wiernych. Zdjęcie przedstawia bowiem w tle budynek kościoła, a tuż przed nim znajduje się tablica wygenerowana za pomocą AI z napisem "Ktokolwiek modlił się o śnieg, prosimy, aby przestał".

Parafia Gwieździn - zdjęcie wygnerowane z pomocą AI w ramach "uśmiechnij się".

Pod postem pojawiło się mnóstwo wpisów tęskniących za wiosną parafian, które sugerują, że misja "uśmiechnij się" zdała egzamin.

Wiosno przybywaj...zimo spływaj

A ja to bym już chciala móc ponarzekać na upał.

Pogodowy armagedon. Kiedy koniec zimy?

Zima w ostatnich dniach pokazuje swoje najbardziej surowe oblicze, a wielu Polaków mówi już wprost o pogodowym armagedonie. Intensywne opady śniegu, siarczysty mróz, silny wiatr i śliskie drogi skutecznie komplikują codzienne życie. Coraz więcej osób zadaje sobie więc pytanie, kiedy wreszcie nadejdzie koniec zimy i długo wyczekiwane ocieplenie. O najnowszych prognozach pogody pisaliśmy tutaj: Temperatura spadnie do nawet -15°C w nocy. To ostatnie podrygi zimy? Mróz to nie wszystko. Prognoza IMGW