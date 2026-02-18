AI wskazała najbardziej niebezpieczne dzielnice na Pomorzu! W tych miejscach lepiej uważać po zmroku

Zaskakujące dane policji. Te przestępstwa rosły najszybciej na terenie Gdańska

Według danych policyjnych spośród wszystkich przestępstw, do jakich doszło na przestrzeni całego 2025 roku w Gdańsku, najbardziej dynamicznie rosły kradzieże. Zarówno z włamaniem, jak i tzw. kradzieże cudzej rzeczy. Dla porównania, w styczniu odnotowano 75 kradzieży z włamaniem i 142 kradzieże cudzej rzeczy. Z kolei w grudniu było to już odpowiednio 1733 i 2283 takich przypadków.

Systematycznie zwiększała się też liczba uszkodzeń mienia (z 59 w styczniu do 946 w grudniu) oraz kradzieży samochodów (z 6 do 188). Wzrost widoczny jest również w kategoriach przestępstw z użyciem przemocy: bójek i pobić (z 2 do 26) oraz uszczerbków na zdrowiu (z 14 do 170).

Trójmiasto a bezpieczeństwo. To tu zaginęła Iwona Wieczorek

Trójmiasto uchodzi za stosunkowo bezpieczny obszar. Jak każda duża aglomeracja w Polsce o charakterze turystycznym i biznesowym, boryka się jednak z przestępczością pospolitą. Za najbezpieczniejsze z dużych miast w regionie najczęściej uznawany jest Sopot, choć to właśnie tam rozpoczęła się jedna z największych i najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych w kraju – zaginięcie Iwony Wieczorek.

Wiele wskazuje na to, że młoda kobieta wracając z Sopotu straciła życie na terenie Gdańska (tam po raz ostatni - za pośrednictwem monitoringu miejskiego - zarejestrowana została jej obecność). Sprawa ta od 16 lat pozostaje nierozwiązana. A opinia medialna cały czas czeka na wielki przełom.

Sprawdziliśmy, które dzielnice Trójmiasta AI uznaje za najbardziej problematyczne

Na podstawie danych dostępnych w internecie zapytaliśmy sztuczną inteligencję, które dzielnice Trójmiasta są uznawane za najbardziej niebezpieczne i gdzie lepiej zachować szczególną ostrożność po zmroku. AI wskazała po kilka lokalizacji w każdym z trzech miast. W przypadku Gdańska inteligencja stawia na Wrzeszcz (Dolny i Górny). Dlaczego? Jest tu duże zagęszczenie ludności, wiele lokali rozrywkowych, nocnych barów i studentów. Występują tu częstsze kradzieże kieszonkowe, bójki oraz przestępstwa związane z alkoholem.

Na liście znalazły się także Nowy Port/Stogi. To rejony o niższym statusie ekonomicznym, częściowo zaniedbane, gdzie widoczny jest problem bezdomności i przestępczości ulicznej. Dochodzi tam do włamań oraz przestępstw związanych z narkotykami. AI wskazała również Orunię. Dzielnica ta od lat bywa postrzegana jako problemowa, głównie z powodu incydentów związanych z przestępczością uliczną i aktami wandalizmu.

Wśród bardziej problematycznych rejonów w Gdyni, AI wskazuje Chylonię. To dzielnica łącząca tereny przemysłowe z zabudową mieszkaniową, gdzie notuje się podwyższoną liczbę kradzieży i drobnych przestępstw.

Na liście pojawiły się także Dąbrowa i Cisowa. To obszary, w których – ze względu na trudniejszą sytuację społeczną – dochodzi do bójek z udziałem młodzieży, a także kradzieży i włamań.

W Sopocie sytuacja jest na ogół spokojniejsza niż w pozostałych częściach Trójmiasta. Większą czujność warto jednak zachować w Dolnym Sopocie, zwłaszcza w okolicach Monciaka. W sezonie turystycznym, przy dużym natężeniu ruchu i licznych imprezach, częściej dochodzi tam do kradzieży kieszonkowych i drobnych przestępstw.

Wnioski sztucznej inteligencji

Podsumowując, zdaniem AI w Gdańsku za bardziej narażone uchodzą Wrzeszcz oraz niektóre dzielnice portowe, w Gdyni. Przede wszystkim Chylonia oraz Cisowa i Dąbrowa. Sopot pozostaje stosunkowo bezpieczny, z wyjątkiem typowo turystycznych rejonów w szczycie sezonu.

