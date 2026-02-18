AI wskazała najbardziej niebezpieczne dzielnice na Pomorzu! W tych miejscach lepiej uważać po zmroku

Dawid Piątkowski
Dawid Piątkowski
2026-02-18 13:19

Trójmiasto od lat uchodzi za jedno z bezpieczniejszych miejsc do życia w Polsce, ale statystyki i głośne sprawy pokazują, że także i tu nie brakuje ciemniejszych stron. Postanowiliśmy sprawdzić, które dzielnice Gdańska, Gdyni i Sopotu zdaniem sztucznej inteligencji budzą dziś najwięcej obaw. W oparciu o dane dostępne w internecie AI wskazała najbardziej problematyczne miejsca.

AI wskazała najbardziej niebezpieczne dzielnice na Pomorzu! W tych miejscach lepiej uważać po zmroku

i

Autor: Dawid Piątkowski, freepik

Zaskakujące dane policji. Te przestępstwa rosły najszybciej na terenie Gdańska

Według danych policyjnych spośród wszystkich przestępstw, do jakich doszło na przestrzeni całego 2025 roku w Gdańsku, najbardziej dynamicznie rosły kradzieże. Zarówno z włamaniem, jak i tzw. kradzieże cudzej rzeczy. Dla porównania, w styczniu odnotowano 75 kradzieży z włamaniem i 142 kradzieże cudzej rzeczy. Z kolei w grudniu było to już odpowiednio 1733 i 2283 takich przypadków.

Systematycznie zwiększała się też liczba uszkodzeń mienia (z 59 w styczniu do 946 w grudniu) oraz kradzieży samochodów (z 6 do 188). Wzrost widoczny jest również w kategoriach przestępstw z użyciem przemocy: bójek i pobić (z 2 do 26) oraz uszczerbków na zdrowiu (z 14 do 170).

Trójmiasto a bezpieczeństwo. To tu zaginęła Iwona Wieczorek

Trójmiasto uchodzi za stosunkowo bezpieczny obszar. Jak każda duża aglomeracja w Polsce o charakterze turystycznym i biznesowym, boryka się jednak z przestępczością pospolitą. Za najbezpieczniejsze z dużych miast w regionie najczęściej uznawany jest Sopot, choć to właśnie tam rozpoczęła się jedna z największych i najbardziej tajemniczych spraw kryminalnych w kraju – zaginięcie Iwony Wieczorek.

Wiele wskazuje na to, że młoda kobieta wracając z Sopotu straciła życie na terenie Gdańska (tam po raz ostatni - za pośrednictwem monitoringu miejskiego - zarejestrowana została jej obecność). Sprawa ta od 16 lat pozostaje nierozwiązana. A opinia medialna cały czas czeka na wielki przełom.

Sprawdziliśmy, które dzielnice Trójmiasta AI uznaje za najbardziej problematyczne

Na podstawie danych dostępnych w internecie zapytaliśmy sztuczną inteligencję, które dzielnice Trójmiasta są uznawane za najbardziej niebezpieczne i gdzie lepiej zachować szczególną ostrożność po zmroku. AI wskazała po kilka lokalizacji w każdym z trzech miast. W przypadku Gdańska inteligencja stawia na Wrzeszcz (Dolny i Górny). Dlaczego? Jest tu duże zagęszczenie ludności, wiele lokali rozrywkowych, nocnych barów i studentów. Występują tu częstsze kradzieże kieszonkowe, bójki oraz przestępstwa związane z alkoholem.

Na liście znalazły się także Nowy Port/Stogi. To rejony o niższym statusie ekonomicznym, częściowo zaniedbane, gdzie widoczny jest problem bezdomności i przestępczości ulicznej. Dochodzi tam do włamań oraz przestępstw związanych z narkotykami. AI wskazała również Orunię. Dzielnica ta od lat bywa postrzegana jako problemowa, głównie z powodu incydentów związanych z przestępczością uliczną i aktami wandalizmu.

Wśród bardziej problematycznych rejonów w Gdyni, AI wskazuje Chylonię. To dzielnica łącząca tereny przemysłowe z zabudową mieszkaniową, gdzie notuje się podwyższoną liczbę kradzieży i drobnych przestępstw.

Na liście pojawiły się także Dąbrowa i Cisowa. To obszary, w których – ze względu na trudniejszą sytuację społeczną – dochodzi do bójek z udziałem młodzieży, a także kradzieży i włamań.

W Sopocie sytuacja jest na ogół spokojniejsza niż w pozostałych częściach Trójmiasta. Większą czujność warto jednak zachować w Dolnym Sopocie, zwłaszcza w okolicach Monciaka. W sezonie turystycznym, przy dużym natężeniu ruchu i licznych imprezach, częściej dochodzi tam do kradzieży kieszonkowych i drobnych przestępstw.

Wnioski sztucznej inteligencji

Podsumowując, zdaniem AI w Gdańsku za bardziej narażone uchodzą Wrzeszcz oraz niektóre dzielnice portowe, w Gdyni. Przede wszystkim Chylonia oraz Cisowa i Dąbrowa. Sopot pozostaje stosunkowo bezpieczny, z wyjątkiem typowo turystycznych rejonów w szczycie sezonu.

Przeczytaj także:
Zatrzymał groźnego przestępcę, przez sąd dostaje połowę pensji. Policjant, żeby…
Rz czy ż? Ó czy u? To największe pułapki w polskiej ortografii
Pytanie 1 z 25
Pióro czy piuro?
Sebastian Fabijański: "Taniec z gwiazdami" pomoże mi stanąć na nogi po ciężkich latach
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki