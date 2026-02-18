Kara za nieodśnieżony chodnik. Możesz zapłacić mandat lub... odszkodowanie!

Jeśli właściciel lub zarządca nieruchomości ma obowiązek odśnieżyć chodnik, musi się z niego wywiązać. Inaczej grozi mu niemała kara finansowa! Zgodnie z ustawą z 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach to właśnie właściciel odpowiada za usunięcie błota, śniegu, lodu i innych zanieczyszczeń z chodnika przylegającego do posesji. Za niedopełnienie tego obowiązku grozi wysoka grzywna.

Gorzej, jeśli nie odśnieżymy chodnika, a ktoś poślizgnie się przy naszej posesji i dozna uszczerbku na zdrowiu! Właściciel posesji może wtedy - kolokwialnie mówiąc - "dostać po kieszeni". Poszkodowany starać się o odszkodowanie od osoby, która nie przygotowała odpowiednio drogi dla pieszych. W takiej sytuacji może chodzić o zadośćuczynienie, ale też pokrycie kosztów leczenia czy nawet rentę, jeśli dana osoba z racji wypadku nie będzie zdolna do podjęcia pracy zarobkowej.

Poszkodowany może ubiegać się o odszkodowanie od osoby odpowiedzialnej za utrzymanie terenu. W grę wchodzi nie tylko zadośćuczynienie, ale także pokrycie kosztów leczenia, a nawet renta, jeśli wypadek uniemożliwi powrót do pracy.

Sypią się mandaty za nieodśnieżone chodniki. Straż Miejska podlicza kontrole

Od początku roku sopoccy strażnicy miejscy ukarali już kilkanaście osób za brak odśnieżania chodników. Między 1 a 30 stycznia 2026 r. przeprowadzono aż 278 kontroli. Spośród wszystkich interwencji, w 70 przypadkach skończyło się na upomnieniu i nakazie uprzątnięcia śniegu. Jednak w 15 przypadkach nałożono już mandaty karne.

To jednak nie koniec! Część spraw jest w toku. Z niektórymi właścicielami nieruchomości nie udało się jeszcze skontaktować i postępowania wyjaśniające nadal trwają.

– W ostatnich latach zimy były bardzo łagodne, dlatego też wiele osób zapomniało o konieczności odśnieżania. Tymczasem wypełnienie tego obowiązku może uchronić przed odpowiedzialnością cywilną. Osoba, która dozna uszczerbku na zdrowiu w wyniku poślizgnięcia na zaśnieżonym czy oblodzonym chodniku, może wystąpić do właściciela posesji o odszkodowanie – mówi Tomasz Dusza, komendant Straży Miejskiej w Sopocie.

Jak czytamy na oficjalnej stronie miasta, w niektórych przypadkach właściciel posesji nie musi odśnieżać chodnika. Dzieje się tak wtedy, gdy między jego działką a chodnikiem znajduje się np. pas zieleni, a także gdy na chodniku dopuszczone jest płatne parkowanie. W takiej sytuacji obowiązek utrzymania go w czystości spoczywa na gminie.

