Strażnicy miejscy mają nagrywać swoje akcje! Wszystkie szczegóły będą "na taśmie"

Pilotaż w gdańskiej Straży Miejskiej. Kamery nagrają każdą interwencję!

Jak donosi portal "Puls Gdańska", poniedziałek ( 16 lutego) w Gdańsku wystartował pilotaż, który być może znacząco wpłynie na sposób przeprowadzania interwencji przez Straż Miejską. Strażnicy zaczęli testować kamery przypinane do mundurów. Dzięki nagraniom będzie można zweryfikować, jak przebiegła dana interwencja - zarówno pod kontem zachowania konkretnego pracownika, jak i mieszkańca, którego dotyczyły czynności.

Zastosowanie kamer ma na celu poprawę przejrzystości działań strażników. Nagrywanie przebiegu interwencji ma pomóc w rozwiewaniu wątpliwości dotyczących związanych z jej przebiegiem. Na przykład w sytuacji, gdy osoba, której dotyczyły działania strażników, zgłosi zastrzeżenia. Takie rozwiązania wprowadzone zostały już w wielu miastach w Polsce i Europie. Jeśli testy się sprawdzą, Gdańsk może zostać kolejnym miastem, w którym wideorejestratory będą na stałe wchodzić w skład wyposażenia strażników miejskich.

Koniec sporów z obywatelami? Gdańska Straż Miejska testuje kamery nasobne

Na początek do funkcjonariuszy w ramach testów trafiło osiem takich urządzeń. Otrzymali je strażnicy z Referatu Dzielnicowego II oraz Referatu Interwencyjnego.Kamery mogą nagrywać nawet przez całą, 12-godzinną zmianę. Jak jednak zapowiada urząd, włączane będą głównie podczas interwencji i w sytuacjach wymagających dodatkowego udokumentowania.

Każda kamera, którą obecnie testują gdańscy strażnicy, ma wbudowany moduł GPS, który zapisuje miejsce zdarzenia, co pozwala dokładnie odtworzyć przebieg służby. To dodatkowe zabezpieczenie i forma kontroli działań w terenie. System jest tak skonstruowany, że w razie zgubienia lub kradzieży urządzenia osoby nieuprawnione nie będą miały dostępu do nagrań.

Jak zapowiadają urzędnicy, sama informacja o rejestrowaniu interwencji ma działać uspokajająco i ograniczać napięcia w trudnych sytuacjach. Nagrania mogą też pomóc w rozstrzyganiu sporów oraz weryfikowaniu ewentualnych skarg.

