Oszust myślał, że trafił na łatwy cel. 77-latek z Pomorza dał mu bolesną nauczkę

Naciągacz wpadł we własne sidła. Kulisy rozmowy

Do 77-latka z Pomorza zadzwonił mężczyzna podający się za przedstawiciela znanej firmy elektronicznej. Próbował wzbudzić zaufanie seniora, a następnie wyciągnąć od niego pieniądze. Senior z Trójmiasta zachował oszczędności dzięki niesamowitej czujności i nie dał po sobie poznać, że rozgryzł rozmówcę. Po zakończonej rozmowie natychmiast zaalarmował policję.

- Rozmówca wywierał presję, sugerował pilność działania i próbował nakłonić do szybkiej decyzji. Na szczęście 77-latek wykazał się dużą ostrożnością. Nie przekazał żadnych pieniędzy ani danych - informuje pomorska policja.

Dramatyczne sceny w Bydgoszczy. Chcieli ukraść fortunę

Historia z Pomorza to niejedyny dowód na to, że seniorzy potrafią postawić się oszustom. W lutym w sąsiednim województwie doszło do podobnej sytuacji. Oszuści próbowali przekonać 87-letnią mieszkankę Bydgoszczy, by ta zapakowała w foliowy worek 90 tysięcy złotych i zostawiła go przed drzwiami. Wykorzystali perfidną metodę "na policjanta". Seniorka wyczuła jednak podstęp. Kiedy 25-letni mężczyzna z zasłoniętą twarzą skradał się po klatce schodowej po łup, na miejscu zastali go prawdziwi funkcjonariusze.

Plaga oszustw nie ustaje. Jak nie stracić dorobku życia?

Policjanci przypominają. Przestępcy nie mają skrupułów i ciągle modyfikują swoje metody. Dziś dzwonią jako wnuczek, jutro jako policjant, a pojutrze jako kurier czy pracownik banku. Jak uchronić się przed koszmarem utraty pieniędzy? Kluczowa jest zasada ograniczonego zaufania. Policja przypomina, że przestępcy podszywają się pod pracowników banków oraz znanych marek, a rozmowę zawsze warto zweryfikować u źródła. Nigdy nie należy działać pod wpływem impulsu czy presji czasu, którą celowo wytwarzają złodzieje.

- Ich celem jest wzbudzenie zaufania i wyłudzenie pieniędzy. Apelujemy do mieszkańców o czujność i rozmowy z bliskimi, zwłaszcza osobami starszymi, na temat metod działania oszustów. Szybka reakcja i zgłoszenie sprawy policji może uchronić przed stratą oszczędności - zaznacza pomorska policja.

