Ofiara zmarła, bo nie było dla niej karetki? Dramatyczny apel po tragicznych wydarzeniach w Ustce

Tylko jedna karetka w Ustce! Miasto apeluje o dodatkowy ambulans

Tylko jedna karetka na całe miasto! Mieszkańcy Ustki od miesięcy alarmują, że z dostępnością pogotowia jest poważny problem. Jak podaje portal gp24.pl, poza sezonem letnim w mieście dyżuruje zaledwie jeden zespół ratownictwa medycznego i jeden ambulans. Dodatkowa karetka pojawia się tylko na trzy miesiące – od czerwca do sierpnia, gdy nad morze zjeżdżają tłumy turystów. Ostatnie zdarzenia pokazują jednak, że także zimą brak wsparcia może mieć poważne konsekwencje.

Przypomnijmy, że 3 lutego w Ustce doszło do niebezpiecznego zdarzenia. Na ulicy Wczasowej pomocy potrzebował wówczas mężczyzna, który w wyniku gołoledzi poślizgnął się. Jak relacjonował „Dziennik Bałtycki”, ze zdjęć przesłanych do redakcji wynikało, że oblodzony chodnik utrudniał działania nawet służbom, które przyjechały na miejsce.

Poszkodowanemu mężczyźnie udzielono kwalifikowanej pierwszej pomocy przedmedycznej. Problem w tym, że musieli to zrobić strażacy aż do przyjazdu jedynej działającej na terenie miasta karetki pogotowia.

Jedna osoba zmarła, bo brakowało karetki! Strażacy ratują, jak tylko mogą

Sprawa braku drugiej karetki w Ustce wraca jak bumerang. Mieszkańcy regularnie poruszają ją w rozmowach z władzami. Jak relacjonuje gp24.pl, przy burmistrzu działa nawet specjalny zespół ds. służby zdrowia, w którym zasiadają lekarze i pielęgniarki. Wszyscy są zgodni co do tego, że dodatkowy ambulans w mieście jest niezbędny! Samorząd wielokrotnie pisał w tej sprawie do urzędu wojewódzkiego, a dyrektor pogotowia w Słupsku także wnioskowała o kolejną karetkę i zapowiada, że ponowi starania.

Problem widać w praktyce. Rośnie liczba wezwań, a czas oczekiwania na pomoc się wydłuża. Coraz częściej do osób wymagających pilnej pomocy wysyłana jest straż pożarna. Strażacy potrafią udzielić pierwszej pomocy, ale nie mają specjalistycznego sprzętu ani leków, które znajdują się na wyposażeniu karetek - zaznaczała rzeczniczka prasowa Urzędu Miejskiego w Ustce, Kinga Siwiec w rozmowie z portalem.

Wśród przywoływanych przykładów interwencji znalazły się m.in.:

pomoc kobiecie chorej na epilepsję w jednym z hoteli na początku 2025 roku,

udzielenie pomocy nastolatce z napadem drgawek na promenadzie,

zdarzenie, w którym strażacy jako pierwsi dotarli na miejsce, gdzie znajdowały się zwłoki mężczyzny – jeszcze przed przyjazdem karetki,

tragiczna sytuacja z grudnia 2025 roku, gdy jedna z osób zmarła, nie doczekawszy się pomocy na czas.

Dodatkowo w styczniu 2026 roku zwrócono uwagę na powiększenie granic Ustki o część Przewłoki, co oznacza wzrost liczby mieszkańców i jeszcze większe obciążenie dla służb ratunkowych.

Wojewoda interweniuje w sprawie dodatkowej karetki. Jest szansa na dużą zmianę!

I tu pojawia się światełko w tunelu. Jest realna szansa, że Ustka zyska drugą karetkę, która będzie stacjonować w mieście przez cały rok, a nie tylko w sezonie letnim. Wojewoda pomorska planuje wpisać dodatkowy zespół ratownictwa medycznego do Wojewódzkiego Planu Działania PRM. To efekt wielokrotnych wniosków samorządu, który od dawna alarmował, że jedna karetka to za mało.

Zanim ambulans faktycznie wyjedzie do pacjentów, projekt musi jeszcze przejść procedurę opiniowania, m.in. przez NFZ. Ostateczną decyzję o przyznaniu karetki podejmie Minister Zdrowia.

