Śmierć na budowie. 40-latek zginął wciągnięty przez maszynę. Policja bada przyczyny

2026-01-08 10:20

Tragedia w miejscowości Rudka (woj. warmińsko-mazurskie). Na placu budowy domu 40-latek został wciągnięty przez maszynę. Niestety, pomimo akcji służb ratunkowych, życia mężczyzny nie udało się uratować. Sprawę wyjaśnia policja, prokuratura i Państwowa Inspekcja Pracy.

Wypadek na budowie w miejscowości Rudka. 40-latek nie żyje

Autor: KPP w Szczytnie/ Materiały prasowe Wypadek na budowie w miejscowości Rudka (woj. warmińsko-mazurskie). 40-latek nie żyje.
Tragiczny wypadek w Rudce. Mężczyzna wciągnięty przez maszynę na budowie

W środę (7 stycznia) po godz. 15 szczycieńscy policjanci otrzymał zgłoszenie o wypadku, do którego doszło w miejscowości Rudka, w gminie Szczytno. Zdarzenie miało miejsce na placu budowy domu.

Ze wstępnych ustaleń mundurowych wynika, że podczas wykonywania prac budowlanych jeden z mężczyzn został wciągnięty przez maszynę. - Na miejsce natychmiast skierowano służby ratunkowe. Niestety, w wyniku odniesionych obrażeń 40-letni mieszkaniec powiatu olsztyńskiego zmarł – informuje st. sierż. Agata Stefaniak z Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie.

Co doprowadziło do śmierci 40-latka w Rudce? Policja bada przyczyny tragicznego wypadku

Policjanci ustalają dokładne przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku. Postępowanie prowadzone jest pod nadzorem prokuratora, przy udziale Państwowej Inspekcji Pracy. Śledczy będą dokładnie badać stan techniczny maszyny, która wciągnęła mężczyznę, a także kwalifikacje i doświadczenie operatorów oraz procedury bezpieczeństwa obowiązujące na budowie. Przesłuchani zostaną świadkowie zdarzenia oraz osoby odpowiedzialne za organizację prac. Każdy szczegół może okazać się istotny w wyjaśnieniu, jak doszło do tego tragicznego incydentu. 

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Szczytnie

