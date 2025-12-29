Tragedia pod Ostródą. Śmiertelny pożar, nie żyje kobieta

Tragiczny pożar w Saminie. 73-latka nie żyje
Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie, w miejscowości Samin doszło do tragicznego zdarzenia. 73-letnia zmarła na skutek pożaru, który wybuchł w mieszkaniu znajdującym się w budynku wielorodzinnym. Pozostali mieszkańcy bezpiecznie opuścili budynek, a ich zdrowiu i życiu nic nie zagraża. Okoliczności i przyczyny pożaru wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.
Strażacy apelują o ostrożność
Tragedia w Saminie to kolejne przypomnienie o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w domach i mieszkaniach, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy to ryzyko pożarów wzrasta. Ważne jest regularne sprawdzanie instalacji elektrycznych, gazowych oraz posiadanie w pełni sprawnych czujników dymu. - Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Czujnik dymu to niewielki koszt, a może uratować życie – podkreślają strażacy.
Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie
