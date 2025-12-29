Tragedia pod Ostródą. Śmiertelny pożar, nie żyje kobieta

Sebastian Chrostowski
Sebastian Chrostowski
2025-12-29 14:15

Tragedia w miejscowości Samin (woj. warmińsko-mazurskie). W poniedziałek (29 grudnia) w budynku wielorodzinnym wybuchł pożar mieszkania. 73-letnia kobieta nie żyje. Policjanci pod nadzorem prokuratora wyjaśniają okoliczności zdarzenia.

73-latka zginęła w pożarze

Autor: KPP w Ostródzie/ Facebook 73-latka zginęła w pożarze w miejscowości Samin (woj. warmińsko-mazurskie).
Tragiczny pożar w Saminie. 73-latka nie żyje

Jak informuje Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie, w miejscowości Samin doszło do tragicznego zdarzenia. 73-letnia zmarła na skutek pożaru, który wybuchł w mieszkaniu znajdującym się w budynku wielorodzinnym. Pozostali mieszkańcy bezpiecznie opuścili budynek, a ich zdrowiu i życiu nic nie zagraża. Okoliczności i przyczyny pożaru wyjaśniają policjanci pod nadzorem prokuratora.

Strażacy apelują o ostrożność

Tragedia w Saminie to kolejne przypomnienie o konieczności zachowania szczególnej ostrożności w domach i mieszkaniach, zwłaszcza w okresie zimowym, kiedy to ryzyko pożarów wzrasta. Ważne jest regularne sprawdzanie instalacji elektrycznych, gazowych oraz posiadanie w pełni sprawnych czujników dymu. - Pamiętajmy o podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Czujnik dymu to niewielki koszt, a może uratować życie – podkreślają strażacy.

Źródło: Komenda Powiatowa Policji w Ostródzie

POŻAR
POLICJA OSTRÓDA