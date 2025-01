Katarzyna Nosowska pokazała kłęby dymu. "Źle to wygląda". Dostała jedną radę: "Uciekajcie"

Sandra Kubicka i Alek Baron 6 kwietnia 2024 roku ogłosili w mediach społecznościowych, że wzięli ślub. Para doczekała się też wspólnego dziecka, które przyszło na świat 16 maja 2024 roku. Para nie kryła radości z tak szczęśliwego obrotu spraw. Widać, że malutki Leoś jest ich oczkiem w głowie. Modelka chętnie pokazuje chłopca w swoich mediach społecznościowych i rozprawia o macierzyństwie.

Sandra Kubicka zdradziła czym karmi Leona

Sandra Kubicka w mediach społecznościowych zamieściła bardzo interesujący wpis. W najnowszym poście gwiazda udostępniła kilka nagrań, w trakcie których wyjawiła, jak wygląda dieta jej ukochanego synka. Leon prócz mleka w diecie ma również trzy duże posiłki. Je kaszki, owoce oraz warzywa. Jakby tego było mało, wcina seler naciowy oraz mango.

Daliśmy mu ostatnio szpik kostny. Upiekłam go w piekarniku, bo szpik kostny jest mega zdrowy. Zjadł, jak zły i supermocy nagle dostał - wyjawiła w sieci Sandra Kubicka.

Sandra Kubicka szczerze o macierzyństwie

Sandra Kubicka mamą została wiosną 2024 roku. Jej wielkie marzenie się spełniło. Chociaż mogłoby się wydawać, że będzie to dla niej najszczęśliwszy czas, to codzienność okazała się zupełnie inna. Gwiazda ma żal do kobiet, które nie podzieliły się z nią ciemnymi stronami macierzyństwa.

Mnie o wielu kwestiach związanych z laktacją czy dochodzeniem do siebie po porodzie żadna nie powiedziała, nie uprzedziła, jak to naprawdę wygląda. (...) Potem się dowiadywałam, że jedna rodziła 70 godz., druga prawie straciła życie, u trzeciej lekarz nie zdecydował się na cesarkę... Takich historii jest mnóstwo, ale kobiety często to wypierają - mówiła Sandra w wywiadzie dla wp.pl.

Modelka sama musiała rodzić przez cesarskie cięcie i nawet gdyby mogła naturalnie to i tak wybrałaby właśnie tę opcję.

Podejście do porodu wciąż dzieli kobiety. "Nie urodziłaś naturalnie? Nie jesteś dobrą mamą" - uważam, że ta nagonka musi się skończyć - przyznała Sandra w tej samej rozmowie.

