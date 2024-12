Sandra Kubicka zaskoczyła dziadka! Nie wiedział, co zrobić, gdy zobaczył, co wnuczka kupiła mu na święta

Sandra Kubicka jest bardzo rodzinną osobą. Modelka, której udało się zrobić karierę i dorobić sporego majątku, nie oszczędza na tych, których kocha. Gdy obdarowała swojego dziadka, tym, co naprawdę chciał dostać, starszy pan nie wiedział, co zrobić. Nie wierzył własnym oczom. Przecież jego słowa miały być tylko żartem!

Sandra Kubicka spełniła marzenie dziadka. To miał być tylko żart? Nie dla modelki

Sandra Kubicka o wszystkim, co zaszło w Wigilię i odrobinę wcześniej, opowiedziała na swoim instagramowym profilu. 29-letnia gwiazda była z siebie bardzo zadowolona i nie ma w tym nic dziwnego. Z radością opowiadała o niespodziance, jaką uszykowała dla ukochanego dziadka.

Gdy przed świętami spytała go o to, co chciałby dostać pod choinkę, odpowiedział, że nic, chyba że auto. To miał być żart, ale Kubicka stwierdziła, że z nią się nie żartuje! Pojechała do salonu i kupiła dziadkowi samochód. Pojazd nie miał szans zmieścić się pod choinką, więc w wigilijny wieczór Sandra wyciągnęła dziadka przed dom, gdzie już stało piękne, nowe auto.

Dziadek Kubickiej nie wiedział, jak zareagować

Modelce udało się wykonać prezentowy plan tak, że dziadek nie dowiedział się o nim przed Wigilią. Gdy wyszedł przed dom, zaniemówił. Sandra pokazała w sieci filmik z wręczania podarunku - starszy pan był w szoku.

Dziadek tak powiedział, żebym się odczepiła z pytaniami o prezenty. Natomiast po kimś to mam, że ze mną się nie żartuje. A że wyprowadziłam się na wieś, to musiałam zadbać o transport, żeby mieli czym mnie odwiedzać. Dziadka przez pół godziny bolało serce, bo był w szoku, ale oprócz tego niespodzianka się udała! Uwielbiam uszczęśliwiać moich bliskich, a szczególnie moich dziadków, którzy dbali o mnie gdy byłam dzieckiem. Teraz gdy jestem dorosła mogę dbać o nich ja - napisała Kubicka na swoim profilu na Instagramie.

Zachowanie Kubickiej wzruszyło jej obserwatorów, których na Instagramie ma aż 1 mln. Niektórzy fani modelki zwracali uwagę nie tylko na sprezentowanie dziadkowi wyjątkowego podarunku, ale i na wiek oraz wygląd dziadka modelki. Starszy pan wydaje się bowiem... dość młody!

"Jej, jaki młody ten dziadek, myślałam, że to twój tata bardziej. Cudowny gest. Chciałabym mieć tyle pieniędzy, żeby robić bliskim takie niespodzianki", "Ale to wzruszające", "Nie ma nic lepszego niż spełnianie marzeń bliskich osób!", "Pamiętam, jak kiedyś czekałyśmy na autobus 57 pod SP1 i miałam nieważną migawkę, zaczęłam panikować, bo nie miałam żadnych pieniędzy, a Twój dziadek dał mi wtedy bilet. To było kochane. Fajnie, że zrobiłaś mu taki prezent" - można przeczytać w komentarzach.

