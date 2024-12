Wielka awantura u Kubickiej w Wigilię! Musiała wyrzucić 50 osób

Kubicka wściekła się w Wigilię!

Sandra Kubicka i Alek Baron cieszą się z pierwszych świąt ze swoim półrocznym synem Leonardem. I to nie jedyny powód do radości rodziny, bo tuż przed Wigilią przeprowadzili się do nowego, zbudowanego od podstaw domu. Modelka wróciła już też do pracy i co rusz bierze udział w nowej kampanii reklamowej, którą pokazuje na swoim profilu na Instagramie. I chyba część obserwatorów życia Kubickiej uznała, że już za dużo tego szczęścia i postanowili jej to zepsuć.

Kryzys w małżeństwie Kubickiej i Barona?

Niedawno w sieci pojawiły się też plotki, że Sandra Kubicka i Alek Baron są na granicy rozstania. Jednak na profilu modelki na Instagramie pojawiły się jej komentarze, które mogły sugerować domysły o poważnym kryzysie. Kubicka Przyznała, że spędza właściwie każdą chwilę z synkiem Leosiem, podczas gdy Baron zajęty jest pracą. Baron, który rzeczywiście rzadko pojawia się w prywatnych postach Sandry na Instagramie, nie skomentował słów żony. Jednak kilka godzin po jej relacjach, na jego profilu pojawiło się urocze zdjęcie z synkiem synkiem w jego objęciach. Później pojawiły się posty obojga i przeprowadzce do nowego domu i o ich rzekomym kryzysie ucichło.

Kubicka na swoim profilu na Instagramie zapowiedziała, że święta urządza u siebie w domu. Na tę okazję pożyczyła nawet krzesła, bo okazało się, że nowe nie dojechały, a gości będzie dużo. Modelka ujawniła także, jak przystroiła świąteczny stół i choinkę. Wszystko wyglądało tak pięknie, że niektórym mogło odebrać mowę. Niestety nie wszystkim, co spowodowało, że Kubicka się wściekła!

"Nawet w wigilię nie potraficie się opamiętać"

Na śniadanie dziś zablokowałam 50 osób! Nie odpalałam wczoraj insta więc trochę się nazbierało jadu. Niesamowite że nawet w wigilię nie potraficie się opamiętać. Nie pokazuję twarzy Leosia bo nie chcę i tyle wam do tego. Obrażacie Leosia nie widząc jego twarzy, mogę sobie tylko wyobrazić jakbym pokazała, jakbyście się odpalali.Także tak. W nowym roku życzę mniej wpie*dalania się innym w życie i mówienie co mają robić. Wasza opinia nie zmieni mojego życia i jest kompletnie mi niepotrzebna bo nic z nią nie zrobię. A zdjęcie mam z synem bo bez niego nie stawałam do zdjęcia. Nie przegap: Ibiszowie ODWOŁUJĄ ŚWIĘTA! Żona gwiazdora Polsatu przekazała przykre wieści

