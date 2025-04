CO SIĘ STAŁO?

Zapadły wyroki za ataki na ratowników medycznych w Warszawie. Pozbawienie wolności i tysiące do zapłaty

Ostatnie Pokolenie oblało krwią pomnik smoleński. Aktywista w rękach policji! Co mu grozi?

Katastrofa autobusu na moście Grota-Roweckiego. Tomasz U. prawomocnie skazany przez sąd

To koniec ciągnącej się od lat sprawy. Były kierowca autobusu miejskiego Tomasz U. usłyszał w Sądzie Apelacyjnym w Warszawie prawomocny wyrok 9 lat pozbawienia wolności. Ponadto będzie musiał zapłacić na rzecz rodziny pokrzywdzonej 30 tys. zł. Tym samym sąd zmienił zaskarżony wyrok i podwyższył karę. - Na skutek apelacji wniesionej od wyroku Sądu Okręgowego w Warszawie, Sąd Apelacyjny postanowił uchylić karę 7 lat więzienia dla Tomasza U. i skazuje go na karę 9 lat pozbawienia wolności - mówiła po ogłoszeniu wyroku sędzia Małgorzata Janicz.

Wyrok I instancji zapadł w Sądzie Okręgowym w Warszawie 22 listopada 2022 r. Sąd uznał wtedy, że oskarżony nieumyślnie doprowadził do katastrofy w ruchu lądowym i umyślnie naruszył zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym. Skazał go za to na 7 lat więzienia, dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów i wypłacenie nawiązek poszkodowanym. Ale od decyzji odwołały się wszystkie strony.