Silny mróz atakuje stolicę. Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy, zapadły ważne decyzje

Silny mróz nadciąga do Warszawy, z prognozami temperatur spadających do -18°C.

Prezydent Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy.

Miasto zapewnia wsparcie dla osób bezdomnych i apeluje o czujność. Dowiedz się, gdzie szukać pomocy.

Silny mróz nadciąga do stolicy. Meteorolodzy ostrzegają

Zima nie odpuszcza Warszawiakom. Śnieżny, biały krajobraz utrzymuje się za oknami już od dłuższego czasu i nie zapowiada się, by w najbliższych dniach uległo to zmianie. Wręcz przeciwnie. Meteorolodzy ostrzegają przed silnymi mrozami, które dopiero mają pojawić się w stolicy. W piątek, 9 stycznia, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia pierwszego stopnia przed silnym mrozem dla połowy kraju, w tym Mazowsza!

„Prognozuje się temperaturę minimalną w nocy miejscami od -18°C do -15°C. Wiatr o średniej prędkości od 5 km/h do 10 km/h” - podaje IMGW w żółtym alercie. Ostrzeżenie ważne jest od godz. 12:10 w piątek do godz. 9 w sobotę (10 stycznia).

Sztab kryzysowy w Warszawie

W związku z nadciągającymi do Warszawy silnymi mrozami, prezydent miasta Rafał Trzaskowski zwołał sztab kryzysowy. „W związku z zapowiadanym na kolejne dni silnym mrozem w stolicy zwołałem sztab kryzysowy. Odebrałem raporty od służb i jednostek miejskich, które postawione są w pełnej gotowości, aby zapewnić bezpieczeństwo mieszkańcom” - poinformował za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Podczas spotkania zapadły ważne decyzje dotyczące bezpieczeństwa Warszawiaków i Warszawianek. Jak poinformował prezydent miasta, w pięciu dużych punktach przesiadkowych postawione zostaną ogrzewane namioty z ciepłymi napojami. Będą one zlokalizowane w następujących miejscach:

Metro Centrum

⁠Rondo Wiatraczna - między ul. Grochowską a Al. Waszyngtona

Al. Solidarności / ul. Targowa

⁠Metro Wilanowska

⁠ul. Marymoncka / ul. Żeromskiego - w rejonie Metra Słodowiec

Jak dodał Rafał Trzaskowski, władze miasta na bieżąco reagują na awarie sieci wodociągowej. Całodobowo działa też numer pogotowia wodociągowego 994, który jest do dyspozycji mieszkańców. Z kolei pracownicy Zarządu Oczyszczania Miasta przez cały czas kontrolują akcję odśnieżania. Jak przekazał prezydent Warszawy, są już pierwsi ukarani za niedopełnienie obowiązków. „W konsekwencji ponad 1,5 mln zł kar zapłacą wykonawcy, którzy nie odśnieżyli terenów dla pieszych zgodnie z wymaganiami. Jednej z firm wypowiedzieliśmy umowę. Nieodśnieżone jezdnie, śliskie chodniki bądź inne niebezpieczne zjawiska możecie zgłaszać poprzez bezpłatną aplikację „Warszawa 19115”” - poinformował na Facebooku prezydent Trzaskowski.Warszawa dba o osoby w kryzysie bezdomności

Podczas sztabu kryzysowego zwołanego przez prezydenta Warszawy poruszony został również problem bezpieczeństwa osób znajdujących się w kryzysie bezdomności i przebywających na terenie stolicy. Rafał Trzaskowski przekazał, że w stołecznych noclegowniach i ogrzewalniach nadal są wolne miejsca, a w razie potrzeby we współpracy z Państwową Strażą Pożarną otwarte zostaną kolejne punkty pomocy dla około 250 osób. Co więcej, Zarząd Transportu Miejskiego uruchomi dodatkowe dwa autobusy grzewcze. Jak zapewnił prezydent Warszawy również osoby w kryzysie bezdomności, które nie chcą skorzystać z miejsc schronienia nie zostaną pozostawione bez wsparcia. Podczas silnych mrozów odwiedzać ich będą streetworkerzy, straż miejska i pracownicy socjalni.

„Apeluję do wszystkich o zwrócenie szczególnej uwagi na przebywające na zewnątrz osoby, które są szczególnie narażone na niskie temperatury. Jeśli ktoś potrzebuje pomocy, zawiadomcie straż miejską (986) lub inne służby (numer alarmowy 112)” – prosi za pośrednictwem mediów społecznościowych Rafał Trzaskowski.⁠

