Gwiazdor "Barw szczęścia" rozebrał się na wizji. Tadla nie wierzyła własnym oczom

Do niecodziennych scen doszło w środowym wydaniu "Pytania na śniadanie". Aktor Marek Molak, znany z roli Huberta w serialu "Barwy szczęścia", zaskoczył widzów, gdy… zdjął spodnie na wizji i pokazał swój nowy tatuaż. Jak wyjaśnił, to wszystko z miłości do Beaty Kozidrak!