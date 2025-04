Britney Spears przeraziła fanów. Niepokojące nagranie trafiło do sieci

Szesnasty sezon "Tańca z Gwiazdami" wzbudza ogromne emocje. Jeszcze przed premierowym odcinkiem szczególnie dużo mówiło się o Agnieszce Kaczorowskiej. I to nie tylko za sprawą jej głośnego rozstania z Maciejem Pelą. Gwiazda "Klanu" już kilka lat temu brała udział w programie jako tancerka. Po tym, jak nie została zaproszona do roli jurorki, nie szczędziła produkcji gorzkich słów. Temat konfliktu jurorami "TzG" często powracał w komentarzach.

Po emisji pierwszego odcinka internauci zauważyli, że tancerka została niemal całkowicie zignorowana przez jurorów. Wszystko wskazuje jednak na to, że konflikt został zażegnany, a uwaga wszystkich skierowała się na niezwykłą chemię, która łączy Agnieszkę Kaczorowską i jej tanecznego partnera, Filipa Gurłacza. Para od startu prezentuje bardzo wysoki poziom. O aktorce można wiele powiedzieć, ale nie można zaprzeczyć, że tancerką jest bardzo dobrą. Razem z Gurłaczem tworzą zgrany duet, któremu wiele osób wróży zwycięstwo.

"Tanie z Gwiazdami": Antek Smykiewicz w mocnych słowach o Kaczorowskiej

Gdy wydawało się, że zamieszanie wokół Agnieszki Kaczorowskiej już trochę opadło, swoje trzy grosze dorzucił Antek Smykiewicz. Para wzięła udział w "Tańcu z Gwiazdami" wiosną 2018 roku. Ich taneczne wyczyny nie zachwyciły widzów i jako pierwsi pożegnali się z programem. Muzyk po latach postanowił opowiedzieć, jak wyglądała ich współpraca. W rozmowie z Plotkiem stwierdził, że jego kontakty z instruktorką były istnym koszmarem.

To podła i nietaktowna osoba, udająca przed kamerą kogoś zupełnie innego. Prawie ze mną nie rozmawiała, a gdy zapytałem, czemu tak się zachowuje, potrafiła wypalić do mnie, że produkcja nie płaci jej za rozmowę ze mną, tylko za tańczenie, więc nie ma ochoty ze mną rozmawiać - mówił Smykiewicz.

Wspominał, że Kaczorowska spóźniała się na treningi i nie wkładała w nie serca. Z kolei w wywiadzie dla Pudelka opisał ją jako osobę niekulturalną i nieszanującą innych osób. Do tego miała mówić o innych uczestnikach i tancerzach w bardzo niekulturalny sposób. Wypowiedzi muzyka wywołały burzę w sieci. Sama zainteresowana poproszona o komentarz powiedziała krótko, by zapytać jej innych partnerów, co sądzą o ich współpracy.

Osoba z produkcji "Tańca z Gwiazdami" reaguje na zarzuty Smykiewicza

Pudelek dotarł do osoby z produkcji "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami", która opowiedziała, jak wygląda obecnie praca z tancerką. Tajemniczy informator stwierdził, że być może zabrakło między nimi chemii i nie potrafili się dogadać.

Warto pamiętać, że występ ze Smykiewiczem był jej ostatnim przed długą przerwą od programu, więc może było to po prostu efektem "zmęczenia materiału" - dodał.

Informator przyznał, że Agnieszka wracając do programu "posypała głowę popiołem". Nie chce wchodzić w kolejne konflikty i skupia się na treningach z Gurłaczem.

A jeśli chodzi o inne zakulisowe kwestie, to Agnieszka nie gwiazdorzy i nie sprawia raczej produkcji większych problemów. A to już bardzo dużo w programie takim, jak "Taniec z gwiazdami", gdzie wielkie emocje spotykają się na każdym kroku z jeszcze większymi ego - cytuje Pudelek.

