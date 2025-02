Sandra Kubicka zabrała babcię na wakacje do Tajlandii! "Czy ta kobieta obok Ciebie to na pewno babcia?"

Agnieszka Kaczorowska: Tancerka nie schodzi z afiszy

Agnieszka Kaczorowska nie może ostatnio narzekać na brak zainteresowania. O tygodni przerabiany jest temat jej rozstania z Maciejem Pelą. O ile gwiazda "Klanu" stara się ograniczać komentarze do minimum, to jej (jeszcze obecny) mąż chętnie udziela się w mediach i sieci. W jednym z wywiadów szczerze przyznał, że ich relacja rozpoczęła się od zdrady. Gdy zaczęli się spotykać, byli w innych związkach.

Agnieszka Kaczorowska zdaje się grubą kreską odcinać od przeszłości i skupia się na nowych projektach. Nie ma za bardzo czasu na rozpaczanie nad zakończonym niedawno małżeństwem. Jednak czy tego chce, czy nie plotki na jej temat nie ustają. Niedawno została przyłapana na romantycznym spacerze u boku przystojnego aktora, który właśnie rozwodzi się z matką swoich dzieci.

Oliwy do ognia dolała też jej znajoma z planu "Królowych przetrwania", Marianna Schreiber. Plotkuje się, że podczas kręcenia programu Kaczorowska miała nawiązać bliską relację z pewnym dźwiękowcem. Marianna opublikowała niedawno serię screenów tajemnych liścików, które Agnieszka miała wymieniać z koleżanką z programu. Tematem ich rozmów miał być domniemany ukochany gwiazdy.

"Taniec z Gwiazdami": Widzowie nie chcą Agnieszki Kaczorowskiej w programie

Sama zainteresowana nie odniosła się wprost do tych oskarżeń. Skupia się na treningach to kolejnej edycji "Tańca z Gwiazdami", została bowiem taneczną partnerką aktora, Filipa Gurłacza. Agnieszka Kaczorowska wróciła do programu po sześciu latach przerwy. Co ciekawe, kiedy w ubiegłym roku nie została zaangażowana do jury show, nie kryła swojego rozczarowania.

Publicznie krytykowała skład jurorski, zwłaszcza Tomasza Wygodę, którego kompetencje poddawała w wątpliwość. Jej słowa nie przeszły bez echa. W ostrą wymianę zdań z tancerką wdał się Rafał Maserak. Swoje trzy grosze dodał aktor i zwycięzca show, Piotr Mróz, który zauważył, że Agnieszka będzie musiała teraz stanąć twarzą w twarz z osobami, które jeszcze niedawno krytykowała.

Powrót tancerki do "Dancing With The Stars. Taniec z Gwiazdami" nie podoba się też sporej grupie fanów. Na Instagramie programu pojawiło się zdjęcie powracających po przerwie tancerzy - Jana i Lenki Klimentów, Mieszko Masłowskiego oraz właśnie Agnieszki Kaczorowskiej. W komentarzach nie brakuje słów krytyki. Internauci wypominają jej ostatnie skandale, ale również jej postawę względem programu.

Dlaczego wybraliście Kaczorowska skoro tyle złego mówiła o programie? Ona jest taka niespójna i co chwila zmienia zdanie; Pani Kaczorowskiej nie da się lubić, sztuczna przerysowana, dramat; Skazaliście Filipa na odpadnięcie w pierwszym odcinku; Nikt nie chce oglądać Kaczorowskiej; Na pewno NIE tęskniłam za A. Kaczorowska; Po tych aferach Kaczorowska powinna wylecieć; A Agnieszka kiedyś nie mówiła że nie wróci do programu no chyba że na stołek sędziowski. A teraz leci z podkulonym ogonem - można przeczytać.

Znalazły się jednak i osoby, które cieszą się na powrót tancerki.

