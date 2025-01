Ulubieniec widzów dołączył do "Tańca z Gwiazdami!"! Do udziału przekonała go żona

"Taniec z Gwiazdami": Poznaliśmy kolejnych uczestników

Fani "Tańca z Gwiazdami" odliczają już dni do startu kolejnej edycji programu. Wiadomo już, że pierwszy odcinek szesnastego sezonu trafi na antenę Polsatu 2 marca. Od kilku dni producenci show odkrywają kolejnych uczestników. Niedawno informowaliśmy, że o Kryształową Kulę powalczy Maciej Kurzajewski. Ukochany Katarzyny Cichopek zatańczy u boku Lenki Klimentovej!

Pewnie już jest, że w wiosennej edycji "Tańca z Gwiazdami", oprócz prowadzącego "Halo, tu Polsat" zobaczymy na pewno Blankę, Adriannę Borek, Marię Jeleniewską, Tomasza Wolnego oraz Magdalenę Narożną. Mówi się również, że na parkiecie zatańczy wielka gwiazda polskiego kina - Grażyna Szapołowska. Ta informacja nie jest jednak jeszcze potwierdzona.

Filip Gurłacz w "Tańcu z Gwiazdami"

W niedzielnym wydaniu "Halo, tu Polsat" poznaliśmy nazwisko kolejnego uczestnika programu. Jest nim Filip Gurłacz. Aktor, który obchodzi właśnie dwoje 35. urodziny, pojawił się w studiu razem z żoną, aktorką Małgorzatą Patryn-Gurłacz. To ona przekonała go, by spróbował swoich sił na parkiecie. Sam aktor miał bowiem wątpliwości czy uda mu się pogodzić z pracę oraz domowe obowiązki z treningami.

Natomiast przekonało mnie to, co usłyszałem od żony - ja zawsze będę z Tobą, damy radę. Moja żona nie jest zazdrośnicą, ale moim zdaniem to zupełnie naturalne, że może się dziwnie czuć, jak będzie widziała prawie codziennie, jak dotykam inną kobietę (udostępniane są posty, nagrania na mediach społecznościowych). Jestem przekonany, że żona będzie mi kibicować. Mój sukces to tak naprawdę nasz sukces - powiedział aktor.

Filip Gurłacz ma na swoim koncie rolę w filmach "Miasto 44" czy ostatnim dziele Andrzeja Wajdy, "Powidoki". Widzowie telewizyjni znają go m.in. z "M jak miłość", "Zakochanych po uszy", "Stuleciu Winnych" czy "Pierwszej miłości". W 2020 roku wystąpił w programie "Twoja Twarz Brzmi Znajomo", gdzie zajął drugie miejsce.

W październiku został wyróżniony Telekamerą dla najlepszego aktora za rolę w serialu "Dzielnica strachu". Warto dodać, że swoją statuetkę odebrała wtedy również Vanessa Aleksander, która kilka tygodni później zdobyła Kryształową Kulę.

