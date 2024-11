Vanessa Aleksander przez 3 dni milczała. Na finale "Tańca z Gwiazdami" zasłabła, a później zniknęła. Wreszcie się odezwała

Vanessa Aleksander mocno przeżyła swoją wygraną w "Tańcu z Gwiazdami". Gdy zakończyła występy i dowiedziała się, że zwyciężyła, zdążyła zapozować do kilku zdjęć, a z reszty obowiązków musiała zrezygnować. Okazało się, że źle się poczuła, na miejsce wezwano ambulans. W czasie ciężkiej nocy Aleksander odezwała się do fanów, ale wystosowała tylko krótką informację i podziękowania.

Jej mama, która była obecna na finale "Tańca z Gwiazdami", wyjaśniła, że aktorka tańczyła z kontuzją.

Gdy emocje opadną, wrócę tutaj i napiszę kilka słów, ale na razie wszystkie wydają się niedostateczne. Po prostu z całego serca dziękuję - pisała Aleksander w sieci.

Jej fani na spadek emocji gwiazdy musieli poczekać kilka dni. Wreszcie na jej profilach na Instagramie i Facebooku pojawił się długi wpis. Co mówiła Vanessa Aleksander po wygranej? Nie była przecież faworytką!

Vanessa Aleksander przerwała milczenie po finale "Tańca z Gwiazdami"

Trzy dni po finale "Tańca z Gwiazdami" Aleksander napisała:

Najmilsi. Emocje powoli opadają, więc chciałabym zamieścić tu kilka słów. Trudno jest zmieścić w słowach, jak wdzięczna jestem za możliwość uczestniczenia w tej przygodzie i za wsparcie, które w jej ramach otrzymaliśmy, ale spróbuję: DZIĘKUJĘ!

I dodała:

Na samym początku chciałabym podziękować stacji Polsat, Panu Edwardowi Miszczakowi i Kasi Wajdzie za zaproszenie do programu, który rozwija i uszczęśliwia, Jake Vision - Janowi Kempińskiemu i Dorocie Kośmickiej - za produkowanie formatu na najwyższym poziomie i za dbanie o nas z największą starannością. Jestem wdzięczna wszystkim osobom, które pracują w tych dwóch firmach i z którymi miałam możliwość pracować przez ostatnie cztery miesiące, Wasza pracowitość i oddanie są niebywałe!

Później Vanessa podziękowała "absolutnie KAŻDEJ osobie, która pracowała przy powstawaniu tego programu". Miała na myśli osoby stojące za kamerami, jury, prowadzących, reżysera, charakteryzatorów, fryzjerów, kostiumografów, realizatorów, osoby zajmujące się social mediami, trenerów, choreografów, uczestników.

Julia i Maciek, cieszę się, że to z Wami trafiliśmy do finału i mogliśmy obok Was przeżyć tę historię od pierwszego do ostatniego odcinka - napisała.

Vanessa Aleksander otrzymała ogromne wsparcie od rodziny

Nie obyło się bez podziękowań rodzinie i partnerowi tanecznemu.

Jestem ogromnie wdzięczna swoim najbliższym - przyjaciołom i rodzinie za wspieranie mnie w podjęciu tej decyzji i towarzyszeniu mi w niej przez długie tygodnie. Wasz doping i miłość to największa motywacja - czytamy.

Vanessa nie zapomniała o Michale Bartkiewiczu.

Dwa największe dziękuję kieruję do… człowieka, który jest Światłem i Dobrem w czystej postaci. Bez którego nie miałoby prawa się to wszystko udać. Michasiu, Ty wiesz, ile dla mnie znaczysz, jak bardzo Ci jestem wdzięczna za Twoją opiekę, drogowskazy, śmiechy. Nigdy nie będę w stanie zwerbalizować, jak wiele dla mnie znaczył ten wspólny czas i jak bardzo odmieniłeś moje życie na lepsze, po prostu z całego serca - dziękuję i kocham Cię, Przyjacielu! - podkreśliła.

