Polska szkoła podbija internet. Uczeń przyniósł pralkę zamiast plecaka!

Dzień bez plecaka w polskich szkołach. Uczniowie zaskakują kreatywnością

Dzień bez plecaka to inicjatywa, która w ostatnich latach zyskuje na popularności w polskich szkołach. To moment, gdy uczniowie rezygnują z tradycyjnych plecaków i toreb, zastępując je różnorodnymi, często zabawnymi alternatywami. Pomysły młodzieży są bardzo kreatywne i niejednokrotnie wywołują uśmiech na twarzach kadry pedagogicznej oraz rówieśników. Czym jednak najczęściej są zastępowane plecaki? Okazuje się, że uczniowie przynoszą na lekcje wszystko - od walizek, przez wózki z marketów, po szafki nocne. Wspomniane przedmioty to jednak nic wielkiego w porównaniu z tym, na co zdecydował się uczeń szkoły w Tarczynie.

Dzień bez plecaka w szkole im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie

Pralka zamiast plecaka? Wideo hitem internetu

Zespół Szkół im. Ireny Sendlerowej w Tarczynie pochwalił się na Facebooku nagraniem z obchodów dnia bez plecaka. Uczniowie placówki wykazali się niezwykłą pomysłowością, prezentując kreatywne alternatywy dla tradycyjnych plecaków.

Uwagę przyciągnął w szczególności jeden uczeń, który swoje książki i zeszyty postanowił przynieść w pralce! Co ciekawe, na podobny pomysł wpadł także inny z chłopców, który swoje przybory przyniósł w bębnie od pralki. Nagranie lada moment stało się hitem, a w sekcji komentarzy pojawiło się mnóstwo wpisów zdumionych i rozbawionych internautów:

Pralka przebiła wszystko

Koleś z pralką wygrał wszystko

Ja mam tylko jedno pytanie. Jak on przytachał tą pralkę?

Mają dzieciaki poczucie humoru. To też jest w szkole potrzebne

