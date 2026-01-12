Poranne utrudnienia w kursowaniu SKM i KM! Opóźnienia i odwołania pociągów

Awaria w Legionowie zakłóciła poranny ruch pociągów SKM i KM. Na torach panują trudne warunki.

Usterka rozjazdów dotknęła linie S3, S4, S40 oraz pociągi Kolei Mazowieckich, generując opóźnienia i odwołania.

PKP PLK S.A. na bieżąco informuje o zmianach. Kiedy ruch pociągów wróci do normy? Sprawdź szczegóły.

Awaria rozjazdów w Legionowie. Pociągi SKM i KM opóźnione

Jak informuje PKP PLK S.A., 12 stycznia 2026 roku doszło do awarii rozjazdów w rejonie stacji Legionowo. Usterka ta ma bezpośredni wpływ na kursowanie pociągów SKM linii S3, S4, S40 oraz KM. Pasażerowie powinni przygotować się na opóźnienia i potencjalne odwołania kursów.

Gdzie szukać aktualnych informacji o utrudnieniach?

Zarządca infrastruktury kolejowej, PKP PLK S.A., na bieżąco aktualizuje informacje o utrudnieniach i opóźnieniach na portalu: https://portalpasazera.pl/Opoznienia. Pasażerom zaleca się śledzenie strony, aby być na bieżąco z sytuacją i planować podróż z uwzględnieniem ewentualnych zmian.

PKP PLK S.A. przeprasza pasażerów za wszelkie niedogodności spowodowane awarią. Służby techniczne dokładają starań, aby jak najszybciej usunąć usterkę i przywrócić normalne kursowanie pociągów.

Trudne warunki na torach

Dodatkowo mogą występować utrudnienia spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi.

W związku z wydanymi przez IMiGW ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi wystąpienia możliwych intensywnych opadów śniegu, niskich temperatur, oblodzeń oraz silnego wiatru mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia pociągów. Przed planowaniem podróży zaleca się sprawdzenie rozkładu jazdy oraz zapoznanie się z ewentualnymi zmianami w kursowaniu pociągów" - czytamy na stronie Portal Pasażera.

