Poranne utrudnienia w kursowaniu SKM i KM! Opóźnienia i odwołania pociągów

Zuzanna Sekuła
Zuzanna Sekuła
2026-01-12 7:37

Pasażerowie korzystający z pociągów SKM linii S3, S4, S40 oraz Kolei Mazowieckich (KM) muszą liczyć się z poważnymi utrudnieniami. Wszystko przez awarię w rejonie stacji Legionowo. Usterka ta spowodowała zakłócenia w ruchu pociągów, co może skutkować opóźnieniami, a nawet odwołaniami kursów - informuje Warszawski Transport Publiczny.

Pociąg PKP zimą

i

Autor: Pawel Murzyn/ East News
Super Express Google News
  • Awaria w Legionowie zakłóciła poranny ruch pociągów SKM i KM. Na torach panują trudne warunki.
  • Usterka rozjazdów dotknęła linie S3, S4, S40 oraz pociągi Kolei Mazowieckich, generując opóźnienia i odwołania.
  • PKP PLK S.A. na bieżąco informuje o zmianach. Kiedy ruch pociągów wróci do normy? Sprawdź szczegóły. 

Awaria rozjazdów w Legionowie. Pociągi SKM i KM opóźnione

Jak informuje PKP PLK S.A., 12 stycznia 2026 roku doszło do awarii rozjazdów w rejonie stacji Legionowo. Usterka ta ma bezpośredni wpływ na kursowanie pociągów SKM linii S3, S4, S40 oraz KM. Pasażerowie powinni przygotować się na opóźnienia i potencjalne odwołania kursów.

Gdzie szukać aktualnych informacji o utrudnieniach?

Zarządca infrastruktury kolejowej, PKP PLK S.A., na bieżąco aktualizuje informacje o utrudnieniach i opóźnieniach na portalu: https://portalpasazera.pl/Opoznienia. Pasażerom zaleca się śledzenie strony, aby być na bieżąco z sytuacją i planować podróż z uwzględnieniem ewentualnych zmian.

PKP PLK S.A. przeprasza pasażerów za wszelkie niedogodności spowodowane awarią. Służby techniczne dokładają starań, aby jak najszybciej usunąć usterkę i przywrócić normalne kursowanie pociągów.

Trudne warunki na torach

Dodatkowo mogą występować utrudnienia spowodowane trudnymi warunkami pogodowymi.

W związku z wydanymi przez IMiGW ostrzeżeniami pogodowymi dotyczącymi wystąpienia możliwych intensywnych opadów śniegu, niskich temperatur, oblodzeń oraz silnego wiatru mogą wystąpić utrudnienia i opóźnienia pociągów. Przed planowaniem podróży zaleca się sprawdzenie rozkładu jazdy oraz zapoznanie się z ewentualnymi zmianami w kursowaniu pociągów" - czytamy na stronie Portal Pasażera.

Potężny atak zimy w Polsce

Polecany artykuł:

Śmiertelna zabawa na śniegu. 25-latek nie przeżył kuligu. Spadł z worka i uderz…
Śmiertelna zabawa na śniegu. 25-latek nie przeżył kuligu. Spadł z worka i uderzył w drzewo
7 zdjęć
Sonda
Często podróżujesz pociągami?
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

POCIĄGI
SKM
UTRUDNIENIA
KOLEJE MAZOWIECKIE