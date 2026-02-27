Protesty na warszawskim Mokotowie. Policja reaguje na obawy mieszkańców

Mieszkańcy Mokotowa kontra nowa lokalizacja

Temat relokacji punktu leczenia substytucyjnego z ulicy Kijowskiej na Mokotów stał się głośny w połowie lutego. Mieszkańcy ulicy Czerskiej oraz okolic natychmiast wyrazili swój stanowczy sprzeciw wobec tej decyzji. Zorganizowano protest, którego uczestnicy wskazywali na zagrożenia dla ładu i porządku publicznego. Lokalna społeczność obawia się przede wszystkim, czy sąsiedztwo kliniki nie doprowadzi do rozwoju nielegalnego handlu metadonem.

Więcej o sprawie pisaliśmy tutaj: Protesty przeciwko klinice przy Czerskiej. Mieszkańcy boją się powtórki z Pragi

Działania policji w rejonie ulicy Czerskiej

Pod koniec miesiąca Komenda Rejonowa Policji Warszawa II wydała komunikat w sprawie sytuacji na Mokotowie. Funkcjonariusze zapewnili, że obszar ten został objęty wzmożonym nadzorem prewencyjnym o charakterze długofalowym. Działania te rozpoczęto jeszcze przed faktycznym przeniesieniem placówki.

"W rejonie ul. Czerskiej oraz ulic przyległych służbę pełnią patrole umundurowane i nieumundurowane, szczególnie w godzinach funkcjonowania placówki. Nie będzie tolerancji dla handlu narkotykami ani dla czerpania korzyści z uzależnienia innych osób. Policjanci pionu kryminalnego prowadzą działania operacyjne ukierunkowane na identyfikację i eliminację osób zajmujących się dystrybucją środków odurzających lub podejmujących takie próby" - podkreślili mundurowi.

Funkcjonariusze poinformowali również o ścisłej współpracy ze Strażą Miejską oraz urzędem dzielnicy. Zadeklarowali natychmiastowe reakcje na wszelkie zgłoszenia dotyczące potencjalnych zagrożeń w pobliżu ośrodka.

"Jednocześnie podkreślamy, że osoby korzystające z terapii substytucyjnej są pacjentami systemu ochrony zdrowia i mają prawo do leczenia oraz uzyskania pomocy" - zaznaczyli.

Ważnym elementem działań ma być spotkanie z mieszkańcami, podczas którego omówiona zostanie sytuacja w rejonie ulicy Czerskiej oraz zaprezentowane zostaną dane o bezpieczeństwie. Oficer prasowa asp. szt. Marta Haberska w rozmowie z portalem warszawa.eska.pl wyjaśniła, że wydarzenie jest na etapie planowania. Funkcjonariusze pozostają otwarci na tego typu inicjatywy.

Według relacj iasp. szt. Haberskiej służby na bieżąco monitorują okolicę kliniki, kierując tam dodatkowe patrole. Jest jednak zbyt wcześnie na ocenę, czy liczba interwencji w tym miejscu faktycznie wzrosła. Do policji wpłynęło kilka sygnałów, ale część z nich nie znalazła potwierdzenia. Od momentu uruchomienia placówki w rejonie nie doszło do przestępstwa.

14

Gadaj Zdrów - Uzależnienia