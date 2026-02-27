Leo Express z nową trasą z Warszawy. Na pierwszy kurs szykuje niespodzianki

Leo Express zabierze podróżnych z Warszawy do Krakowa

Leo Express szykuje się do rozpoczęcia krajowych operacji na trasie Warszawa - Kraków. Pierwsze kursy już teraz cieszą się dużą popularnością wśród podróżnych. Jak zapewniają przedstawiciele firmy, są gotowi do obsługi połączenia pod względem technicznym oraz personalnym.

- Nowa linia Warszawa - Kraków to kolejny krok w naszym długofalowym rozwoju w Polsce i dowód na to, że nowoczesna kolej ma w tym regionie silną przyszłość. Zapraszamy polskich pasażerów do wypróbowania naszych usług. Mamy atrakcyjną ofertę dla każdej grupy klientów, od pasażerów biznesowych szukających najwyższego komfortu w klasach Business i Premium, przez rodziny z dziećmi doceniające niskopodłogowe wejścia i przedziały dziecięce, aż po turystów zmierzających do Pragi, którzy stawiają na najlepszy stosunek ceny do jakości - zaznaczył Peter Köhler, CEO Leo Express.

Przewoźnik wszedł do Polski blisko 10 lat temu, otwierając połączenie z Czech do Krakowa. Jego przedstawiciele mają nadzieję, że poszerzanie oferty spotka się z przychylnością podróżnych i wpłynie na rozwój turystyki przyjazdowej. Zdanie to podziela dyrektor Czeskiej Centrali Ruchu Turystycznego CzechTourism František Reismüller. - Polska od lat należy do naszych kluczowych rynków źródłowych, a nowe linie jeszcze bardziej ułatwią dostęp do krajowych regionów. [...] Zainteresowanie polskich turystów koleją oraz wizytami w naszym kraju rośnie - dane z ubiegłego roku wykazują 14-procentowy wzrost liczby udzielonych im noclegów, co wskazuje na ogromny potencjał tego połączenia po obu stronach granicy - powiedział.

Inauguracja nowej linii z atrakcjami

Pierwszy pociąg na nowej linii ruszy z Warszawy Wschodniej 1 marca o godz. 7:21. Dedykowane podróżnym wydarzenie rozpocznie się jednak pół godziny wcześniej. Pasażerowie będą mogli wziąć udział w konkursach z darmowymi biletami oraz spróbować menu pokładowego. Dla pierwszych klientów przygotowano upominki i niespodzianki. Przedstawiciele Leo Express podkreślili, że zainteresowani mogą też odwiedzić kasę biletową przewoźnika na Warszawie Zachodniej, gdzie również czekać będą na nich atrakcje.

Warszawę Gdańską czeka prawdziwa rewolucja - zobacz zdjęcia:

9

Wiceprezes Tramwajów Warszawskich jeździ jako motorniczy