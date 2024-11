Za nami kolejna edycja popularnego programu "Dancing with the Stars. Taniec z gwiazdami". Show wygrała Vanessa Aleksander, która zaprezentowała ogromny wachlarz tanecznych umiejętności. Jak się jednak okazuje internauci oraz fani show zarzucili jej, że jest ona profesjonalną tancerką, która nie powinna być porównywana z innymi uczestnikami "Tańca z Gwiazdami", którzy dopiero nabywali umiejętności tanecznych w programie.

Widzowie "Tańca z gwiazdami" jakiś czas temu zarzucili Vanessie Aleksander, że ma ona ogromne doświadczenie taneczne, które pomaga jej w show. Gwiazda wiele lat temu tańczyła w musicalach - które znacznie różnią się od występów na parkiecie programu Polsatu.

Tańczyłam jako drzewo [...] Na moim Instagramie można zobaczyć, jak tańczyłam kota. To były tego typu choreografie. To były spektakle dla dzieci, więc myślę, że każdy z aktorów w szkole teatralnej uczył się podstaw, więc tutaj nie miałam jakichś wielkich przedbiegów. To były musicale i przedstawienia dla dzieci, więc bardzo były to też proste choreografie - tłumaczyła się jakiś czas temu Vanessa w rozmowie z portalem pomponik.pl.