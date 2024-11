Maciej Zakościelny od pierwszego odcinka "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami" był faworytem do zgarnięcia kryształowej kuli. Przystojny aktor miał nie tylko talent taneczny, ale też wdzięk i klasę. Julia Żugaj również dawała sobie wyśmienicie radę. Za influencerką stał tłum wiernych fanów - wsparcie Żugajek miało sprawić, że to właśnie ona miała otrzymać główną wygraną. Niestety tak się nie stało. Ostatecznie wygrała Vanessa Aleksander, która w jednym z wywiadów przed finałem mówiła wprost, że nie przyszła do show by zająć pierwsze miejsce.

Maciej Zakościelny chce poznać wyniki głosowania w "Tańcu z Gwiazdami"

Maciej Zakościelny oraz Sara Janicka stworzyli piękny taneczny duet. Para dawała z siebie wszystko aż do ostatniego odcinka. Aktor po ogłoszeniu wyników nie ukrywał, że liczył na wygraną. Chciał zająć pierwsze miejsce przez wzgląd na swoją taneczną partnerkę. To miejsce z pewnością jeszcze bardziej pomogłoby rozwinąć medialną karierę Sary.

Ja chciałem wygrać ten program właśnie ze względu na to, że miałem tak cudowną partnerkę i chciałem trochę dla niej wygrać, żeby ona miała ten sukces. Przykro mi... no ale cóż takie zasady. Widocznie tak miało być. Tyle no... szkoda - powiedział w rozmowie z nami Maciej Zakościelny.

W dalszej części rozmowy Maciej Zakościelny przyznał nam, że chętnie dowiedziałby się, jak wyglądały dokładne wyniki głosowania w programie "Dancing with the stars. Taniec z gwiazdami".

Ciekaw jestem, jakie były różnice w tym wszystkim... no może się dowiemy - wyjawił w rozmowie z "Super Expressem" Maciej Zakościelny.

Zapytaliśmy też Macieja Zakościelnego o to, jak taniec oraz cały program wpłynął na jego karierę. W kuluarach mówiło się, że aktor planuje rozpocząć karierę na Broadwayu. Na razie gwiazdor nie chce jednak zdradzać szczegółów.

Czas na takie podsumowania przyjdzie później. Muszę odpocząć i zdystansować się troszeczkę od tego, za dużo tego wszystkiego jest we mnie na dzień dzisiejszy. Chciałbym trochę pomyśleć o tym wszystkim, już tak z oddali, z dystansem - powiedział nam Maciej Zakościelny.

