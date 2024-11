Maciej Zakościelny doprowadził wszystkich do łez. Sykut zabrakło słów. Zachwyt wzbudziła także Vanessa Aleksander

Doda oklaskiwała Edytę Górniak! Niespodziewany gest podczas finału "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami"

Finał "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" był prawdziwym rollercoasterem emocji, a freestylowe występy dwóch par – Vanessy Aleksander i Michała Bartkiewicza oraz Macieja Zakościelnego i Sary Janickiej – stały się punktem kulminacyjnym wieczoru. Oba pokazy wzbudziły ogromne wzruszenie, a widzowie i jurorzy zgodnie przyznali, że były to prawdziwe dzieła sztuki tanecznej.

Zakościelny zachwycił w finale "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami", ale to Aleksander zwyciężyła

Maciej Zakościelny i Sara Janicka w finale "Dancing with with Stars. Taniec z Gwiazdami" postawili na emocjonalną historię. Ich freestyle opowiadał o wewnętrznej walce, dążeniu do doskonałości i wytrwałości. Otrzymali oni owacje na stojąco - od publiczności, jury, prowadzących. Sara, Ewa Kasprzyk, a także Doda ocierały łzy. Ze wzruszenia głos odebrało Paulinie Sykut.

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz zaprezentowali niezwykle emocjonalny i wzruszający taniec. Ich choreografia przypominała poruszającą opowieść, pełną subtelnych gestów i przejmujących figur, które idealnie współgrały z muzyką. Para stworzyła piękną atmosferę, a ciszę przerywały jedynie brawa widzów.

- Dawka emocji jest dzisiaj szczytowa. To niesamowite, co robicie dzisiaj - powiedziała łamiącym się głosem Iwona Pavlović. - Jak wy to robicie, że potraficie nas przenieść w zupełnie inną rzeczywistość. Ja byłam dziś na księżycu, tylko co to będzie, jak z niego spadnę - powiedziała Ewa Kasprzyk

Freestylowe występy obu par to nie tylko taniec, ale także sztuka, która dotknęła najgłębszych emocji widzów. W mediach społecznościowych nie brakowało słów zachwytu:

- To był finał. Nigdy czegoś takiego nie widziałam. Pięknie. Brawo Maciej i Sara - Jak oni dzisiaj tańczą to jest niesamowite - Super..nie do opisania. Majstersztyk ‼️ pięknie ..po prostu cudnie..Vanessa najlepsza... To jest mistrzostwo

Ten wieczór z pewnością pozostanie w pamięci na długo. Zwyciężczynią "Dancing with the Stars. Taniec z Gwiazdami" została Vanessa Aleksander. Maciej Zakościelny zajął 3 miejsce.

Maciej Zakościelny kiedyś chciał dogadzać innym. Teraz żyje na własnych zasadach