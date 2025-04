"Nie wierzyłem w to"

Pola Raksa świętuje 84 urodziny. Aktorką została przez przypadek?

Pola Raksa urodziła się 14 kwietnia 1941 roku jako Apolonia Raksa. Po ukończeniu liceum rozpoczęła studia na wydziale filologii polskiej na Uniwersytecie Wrocławskim. Chociaż przyszła gwiazda nie wiązała swojego życia z aktorstwem, to na pierwszym roku studiów dołączyła do dołączyła do zespołu kabaretu "Kalamburek". Na scenie zadebiutowała w 1960 roku.

Przypadek sprawił, że trafiła na plan filmowy. W 1959 roku fotograf Piotr Barącz wypatrzył ją w barze mlecznym i zaprosił na sesję. Zdjęcia pięknej nastolatki ukazały się w piśmie "Dookoła Świata", gdzie zobaczyła je Maria Kaniewska. Ceniona reżyserka pracowała wtedy nad ekranizacją powieści "Szatan z siódmej klasy". Będąc po wrażeniem urody Raksy, zaproponowała jej rolę Wandy Gąsowskiej.

Pola Raksa się zgodziła i tak zaczęła się jej droga ku sławie. Rok po premierze filmu Kaniewskiej, zagrała swoją pierwszą główną rolę w filmie "Rzeczywistość". Po tym nie było już odwrotu. Wschodząca gwiazda porzuciła studia filologiczne i wyjechała do Łodzi, by tak kontynuować naukę już na wydziale aktorskim. Jeszcze jako studentka zagrała m.in. w "Klubie kawalerów", "Rozwodów nie będzie" czy "Rękopisie znalezionym w Saragossie". Krótko po ukończeniu studiów wystąpiła w "Popiołach" Andrzeja Wajdy.

Pola Raksa stała się ofiarą własnej urody

O takim starcie kariery większość młodych aktorów może tylko pomarzyć. Pola Raksa na ekranie prezentowała się wspaniale. Szybko udowodniła, że ma nie tylko urodę, ale również ogromny talent i urok, za który pokochały ją miliony widzów. Prawdziwym przełomem okazała się rola Marusi w "Czterech pancernych i psie". Emitowany w latach 1966-1970 serial okazał się prawdziwym hitem, a aktorzy w nim grający zyskali ogromną sławę.

Dzięki Marusi Raksa stała się jedną z najpopularniejszych aktorek w Polsce. Jednak ona sama nie była zadowolona z tego, jak jest postrzegana przez publiczność oraz filmowców. Swoje postaci określała mianem "pierwsza naiwna".

Po moich pierwszych filmach uznano, że powinnam grać wyłącznie postacie dziewcząt pięknych, prostych, o łagodnym sercu, a więc typ ról, który określa się mianem: pierwsza naiwna. [...] Postać "naiwnej" jest przecież z reguły uproszczona, a przez to - pusta i nieprawdziwa. Tak zaszufladkowany aktor zaczyna wzdychać do ról czarnych charakterów - wyznała na początku lat 70 Raksa w wywiadzie dla "Ekranu".

Aktorka pragnęła czegoś więcej niż tylko ról naiwnych ozdobników. Jeszcze przed sukcesem "Czterech pancernych" zagrała morderczynię w serialu "Kapitan Sowa na tropie". Widzowie byli oburzeni! Według nich Pola Raksa nie powinna grać takich ról. Ona nie traciła jednak nadziei na to, że w końcu zacznie otrzymywać ciekawsze propozycje. Niestety, nikt nie chciał wyciągnąć jej z szufladki "pierwszej naiwnej". Z czasem Raksa coraz rzadziej pojawiała się na ekranie.

Głośno było nie tylko o jej rolach, ale również życiu uczuciowym. W 1964 roku poślubiła reżysera Andrzeja Kostenkę, z którym doczekała się syna Marcina. Małżeństwo przetrwało sześć lat. Burzliwe uczucia łączyły ją m.in. z Bogusławem Lindą czy Markiem Piwowskim. Unikała przy tym głośnych skandali. Stroniła też od uwagi mediów. Jednak jej ogromna popularność sprawiała, że nie mogła w spokoju przejść ulicą.

Pola Raksa z dnia na dzień zrezygnowała z kariery

W końcu powiedziała: "dość". Praktycznie z dnia na dzień zdecydowała o zakończeniu kariery. W 1986 r. odeszła z Teatru Współczesnego w Warszawie, w którym pracowała ponad 20 lat. Na ekranie po raz ostatni, po kilku letniej przerwie, pojawiła się w filmie "Uprowadzenie Agaty" z 1993 roku. Z teatrem ostatecznie pożegnała się cztery lata później.

Któregoś dnia zadzwoniła i oświadczyła, że to koniec, że jutro nie wystąpi i pojutrze też nie. Nie tłumaczyła się. Po prostu odłożyła słuchawkę - cytuje słowa Andrzeja Grąziewicza portal Fakt.

Pola Raksa zaszyła się w swoim domu we wsi Kałuszyn. Rozstanie z aktorstwem nie oznaczało jednak rezygnacji z artystycznych pasji. Odtąd gwiazda miała spełniać się jako projektantka – tworzyła kostiumy teatralne, pisała też felietony poświęcone modzie.

Publicznie ostatni raz pokazała się w 1995 roku, gdy niespodziewanie pojawiła się na scenie podczas koncertu Perfectu. To właśnie o urodzie Raksy śpiewał zespół w utworze "Autobiografia". Gdy aktorka wyszła wtedy na scenie powitały ją gromkie oklaski. Po chwili publiczność spontanicznie odśpiewała "Deszcze niespokojne", utwór tak dobrze znany fanom "Czterech pancernych" - błogosławieństwa i koszmaru Poli Raksy.

