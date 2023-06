Niebywałe, czym w dojrzałym wieku zajęła się Pola Raksa! Tak się zmieniła najpiękniejsza polska blondynka

Pola Raksa ostatni raz na scenie i w filmie

Pola Raksa w latach świetności przebijała popularnością współczesne gwiazdy polskiego filmu o kilka długości. Urodzona w 1941 roku aktorka przede wszystkim zaskarbiła sobie sympatię widzów, dzięki niezapomnianej roli Marusi w serialu "Czterej pancerni i pies". Pola Raksa zagrała także m.in. w "Szatanie z siódmej klasy" i "Popiołach". Na stałe zapisała się także w historii polskiej muzyki rockowej za sprawą słynnego fragmentu tekstu "Autobiografii" zespołu Perfect: "Za jej Poli Raksy twarz każdy by się zabić dał". To właśnie na koncercie Perfectu w 1995 roku aktorka po raz ostatni pojawiła się na scenie. Weszła na nią w trakcie wykonania "Autobiografii". Publika spontanicznie odśpiewała wtedy "Deszcze niespokojne". Z kolei ostatnim filmem, w którym wystąpiła Pola Raksa, było "Uprowadzenie Agaty" z 1993 roku.

Pola Raksa i Bogusław Linda mieli romans. Dlaczego zerwali?

O aktorce było także głośno z powodu jej romansu z młodszym o 11 lat Bogusławem Lindą. W latach 80. o tej parze plotkował cały kraj. Związek jednak szybko się rozpadł, najpewniej z powodu trybu życia aktora. - Bo ja wtedy tylko dwie rzeczy widziałem w tych swoich durnych gałach: w jednym oku kwiaty, a w drugim kobiety. Kwiaty były w celach handlowych. W zamian za seks i uczucia. To, co najbardziej ciągnęło mnie do filmu, to możliwość spotkania wielu pięknych aktorek. I za każdym razem innych, a nie ciągle tych samych koleżanek z teatru - wyznał kiedyś samokrytycznie Bogusław Linda w książce "Zły chłopiec". Pola Raksa potem związała się jeszcze z reżyserem Markiem Piwowskim, ale i ten związek nie przetrwał próby czasu.

Pola Raksa w dojrzałym wieku zdała egzamin i zerwała kontakty

Po tym, gdy Pola Raksa zerwała ze sceną, znalazła sobie nietypowe jak na aktorkę zajęcie. W dojrzałym wieku zaczęła pisać artykuły o modzie (m.in. w "Rzeczpospolitej"), a nawet sama projektować. Mocno się w to wkręciła, bo zdała egzamin w Ministerstwie Kultury, dzięki czemu mogła używać tytułu projektanta. Od lat jednak nie wiadomo, co dzieje się z Polą Raksą, która została wybrana w 2003 roku przez czytelników "Super Expressu" najpiękniejszą ze wszystkich polskich blondynek. Aktorka nie udziela wywiadów. Podobno zerwała także znajomości z ludźmi z jej środowiska artystycznego. W naszej galerii prezentujemy, jak przez lata zmieniła się Pola Raksa.