Agnieszka Kotońska z "Googleboxa" schudła jak marzenie. Teraz chwali się sylwetką w kusym bikini

Jej słowa dają do myślenia

Agnieszka Kotońska pojawia się w programie "Googlebox" regularnie od pierwszej edycji show. W odcinkach reality show występuje zazwyczaj w towarzystwie męża Artura i Syna Dajana. Ostatnio można ja również podziwiać w nowej produkcji stacji "Back to school. Prawdziwy egzamin", w którym celebryci wracają do szkolnych ław, by ponownie zmierzyć się z podstawą programową. Agnieszka już miała okazję się przekonać, że łatwo nie będzie.

Agnieszka Kotońska prezentuje efekty metamorfozy

Czterdziestosiedmioletnia dziś Agnieszka Kotońska na oczach tysięcy Polaków przeszła ogromną metamorfozę. Przede wszystkim zgubiła sporo nadprogramowych kilogramów. Według niektórych doniesień Kotońska w sumie schudła 40 kilogramów. Zmieniła też nieco sposób ubierania i malowania się, zadbała o fryzurę. Choć jej styl nadal jest dość wyzywający, to wygląda znacznie lepiej niż na początku kariery. Ostatnio odmienna celebrytka pokazała się w kusym bikini, z rozmysłem prezentując nową, szczupłą sylwetkę.

Gwiazda "Googlebox" w kusym bikini

Długi majowy weekend Kotońska spędziła wraz z rodziną w Mielnie, gdzie korzystała z atrakcji hotelu i pięknej pogody. Fanom na Instagramie pokazała się dwuczęściowym bikini z różową, zdobiona błyszczącymi kryształkami góra i czarnym dołem. Stylizację dopełniały pierzaste, różowe kolczyki, kilka naszyjników i kwietna opaska. Zdjęcie skadrowała tak, aby pochwalić się smukłym ciałem i rozbudzić wyobraźnię. Ładnie?

Agnieszka Kotońska znów zaszalała z metamorfozą!