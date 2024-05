Świat filmu w żałobie. Nie żyje wspaniały aktor. Grał w kasowych hitach "Titanic" i "Władca Pierścieni"

"The Voice Senior". Kto zastąpi Marylę Rodowicz? Wielkie gwiazdy na giełdzie nazwisk. Ewa Bem komentuje

Barnard Hill polskim widzom znany był głównie z roli kapitana Tytanica Edwarda Smitha oraz króla Theodena z "Władcy pierścieni". W Wielkiej Brytanii był cenionym aktorem filmowym i teatralnym. Współprace z nim bardzo ceniła sobie stacja BBC, która jako pierwsza poinformowała o śmierci artysty.

Aktora pożegnała Lindsay Salt - szefowa BBC Drama. „Bernard Hill odcisnął swoje piętno na ekranie, a jego długoletnia kariera wypełniona kultowymi i niezwykłymi rolami jest świadectwem jego niesamowitego talentu. Od Boys from the Blackstuff po Wolf Hall, The Responder i wielu innych – czujemy się naprawdę zaszczyceni możliwością współpracy z Bernardem w BBC. W tej smutnej chwili jesteśmy myślami z jego bliskimi" - zapewniła Salt.

Aktor miał 79 lat. Przyczyna śmierci nie została podana do publicznej wiadomości.