i Autor: Artur Hojny/Super Express

DROGO?

Płatna matura 2024. Czy można zapłacić za maturę, żeby zdać? Ile to kosztuje?

sz 17:48 Czy ten artykuł był ciekawy? Podziel się nim!

Płatna matura 2024. Ile kosztuje matura i czy można zapłacić za egzamin, żeby zdać? Oczywiście, że nie - za wręczanie łapówek grozi wiele lat więzienia. Wiele osób może jednak zszokować fakt, że w niektórych przypadkach można, a wręcz trzeba zapłacić za samo podejście do matury. Dotyczy to zarówno egzaminów pisemnych, jak i ustnych. Sprawdź, o co chodzi.