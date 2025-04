Paulina Krupińska spotkała się z Andrzejem Dudą! Gwiazda TVN ma ważną funkcję. O tym się nie mówi!

Paulina Krupińska ma ważną funkcję, o której mało kto wie

Paulina Krupińska to jedna z najbardziej znanych twarzy TVN. Zainteresowanie mediów wzbudza nie tylko jej praca zawodowa, lecz także małżeństwo z popularnym muzykiem - Sebastianem Karpielem-Bułecką. Para pobrała się w 2018 roku, w wcześniej na świat przyszła dwójka ich dzieci: córka Antonina Hanna (10 l.) i syn Jędrzej (8 l.). Pod koniec zeszłego roku dużo pozytywnych emocji wzbudziło urocze zdjęcie Pauliny Krupińskiej z mężem. Innym razem plotkowano o kryzysie w ich związku, co jednak okazało się totalną nieprawdą. Małżonkowie świetnie się dogadują i łączy ich prawdziwe uczucie. Mało kto wie, że poza obowiązkami związanymi z pracą i domem, Paulina Krupińska ma jeszcze jedną ważną funkcję. To właśnie z jej powodu prezenterka TVN udała się do Pałacu Prezydenckiego, gdzie przyjął ją Andrzej Duda z małżonką.

Paulina Krupińska spotkała się z Andrzejem Dudą. Prezydentowi towarzyszyła pierwsza dama, a prezenterce - Damian Michałowski

Niemal nic nie mówi się o tym, że Paulina Krupińska jest ambasadorką Olimpiad Specjalnych Polska, co wiąże się z pewnymi obowiązkami. Jednym z nich najpewniej była wizyta u Andrzeja Dudy. Prezydentowi towarzyszyła pierwsza dama - Agata Duda, a prezenterce - partner z "Dzień dobry TVN" - Damian Michałowski. Gwiazda zamieściła na Instagramie obszerną relację tekstową i zdjęciową z wizyty w Pałacu Prezydenckim.

Dzisiaj miałam ogromny zaszczyt uczestniczyć w wyjątkowym wydarzeniu w Pałacu Prezydenckim z okazji jubileuszu 40-lecia Olimpiad Specjalnych Polska. To była piękna uroczystość, podczas której uhonorowano zawodników reprezentacji Polski – uczestników XII Światowych Zimowych Igrzysk Olimpiad Specjalnych w Turynie – oraz wręczono odznaczenia państwowe

- czytamy w poście Pauliny Krupińskiej.

Jako dumna ambasadorka Olimpiad Specjalnych Polska, z całego serca gratuluję każdemu zawodnikowi, trenerowi i wolontariuszowi. To ogromny przywilej być częścią tej wyjątkowej społeczności, która od 40 lat niesie ze sobą przesłanie siły, odwagi, równości, inkluzywności i wzajemnego wsparcia. Dziękuję za zaproszenie i za możliwość przeżycia tak wzruszających chwil

- napisała bardzo przejęta gwiazda TVN.

