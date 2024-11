Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka pobrali się w 2018 roku po czterech latach związku. Wcześniej jednak doczekali się dwóch pociech. W 2015 roku na świat przyszła ich córeczka Antonina, a dwa lata później urodził się synek Jędrzej.

Paulina Krupińska i Sebastian Karpiel-Bułecka tworzą jedną z piękniejszych par w polskim show-biznesie. Oboje obecni są w mediach społecznościowych, gdzie pokazują to jak wygląda ich życie prywatne, a także praca. Niedawno pochwalili się wspólnym kadrem. Uroczo!

A co, a co by było, gdyby tak móc z tobą się kołysać, bujać w takt? A co, a co by było, gdyby znów móc poczuć kwiat jabłoni, zapach bzu? - napisała w opisie posta Paulina Krupińska tekst piosenki "Kwiaty" z repertuaru zespołu Zakopower.