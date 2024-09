Na polskim rynku telewizji śniadaniowych od lat nie było żadnych poważnych zmian. Zdarzały się transfery, jednak wymiana dziennikarzy między stacjami nie jest niczym dziwnym w tej branży. Dopiero niedawno tak naprawdę zawrzało! Wszystko za sprawą Polsatu i ich nowego programu "halo tu polsat". W wywiadzie dla "Super Expressu" Paulina Krupińska-Karpiel oraz Damian Michałowski wyjawili czy boją się konkurencji.

Paulina Krupińska-Karpiel oraz Damian Michałowski w rozmowie z "Super Expressem" wyjawili czy uważają się za bezkonkurencyjnych. Okazuje się, że prowadzący "DDTVN" mają w sobie masę pokory. Paulina dodała jednak, że według niej inne śniadaniówki często

"My mamy dużo pokory w sobie, ale cieszymy się, kiedy konkurencja jest dobra, bo wtedy my możemy być jeszcze lepsi, bo my lubimy być dobrzy i lubimy naprawdę być zaangażowani. Poza tym my możemy przyznać chyba jednogłośnie, że to jednak nas gonią bardzo często. Bardzo często to jest też tak, że to my mając jakieś tematy, zaraz widzimy, że konkurencja ma te tematy kilka dni później albo następnego dnia i to oznacza, że my jesteśmy tu i teraz, jesteśmy blisko widza, blisko tych tematów, blisko tych historii, które dzieją się aktualnie w Polsce czy na świecie. Więc tak, można by powiedzieć, że to nas gonią" - wyjawiła w rozmowie z "Super Expressem" Paulina Krupińska-Karpiel.