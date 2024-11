Paulina Krupińska przekazała wiadomość o Annie Lewandowskiej! Sypią się gratulacje

To przytyk do byłej żony?

Paulina Krupińska prosto z Barcelony przekazała wiadomość o Annie Lewandowskiej

Po tym, gdy Robert Lewandowski trafił do FC Barcelona, wraz z nim do Katalonii przeprowadziła się oczywiście jego żona i dwie córeczki. Wydaje się, że cała czwórka czuje się tam doskonale. W kontakcie ze swoją koleżanką z Polski jest gwiazda telewizji TVN, prezenterka i modelka - Paulina Krupińska. I to właśnie ona przekazała - prosto z Barcelony - wiadomość o Annie Lewandowskiej.

Barcelona zyskała dzięki @annalewandowska nowe, piękne miejsce @edanstudios. Kochana, jestem z Ciebie dumna

- napisała na Instagramie Paulina Krupińska. To jednak nie wszystko! Gwiazda TVN zamieściła zdjęcia i filmiki z tego "pięknego miejsca", które dzięki żonie Roberta Lewandowskiego zyskała Barcelona. Anna Lewandowska na pewno ma powody do satysfakcji.

Internauci reagują na wpis Pauliny Krupińskiej o Annie Lewandowskiej

Co ciekawe, na jednej z fotek widać też Wojciecha Szczęsnego, który niedawno dołączył do ekipy "Dumy Katalonii". Na razie jednak w Barcelonie grzeje ławę, w przeciwieństwie do Roberta Lewandowskiego, który cały czas jest kluczowym zawodnikiem zespołu prowadzonego przez Hansiego Flicka. Sam kapitan piłkarskiej reprezentacji Polski także pojawił na jednej fotce. Ludzie komentujący wpis Pauliny Krupińskiej gratulują Annie Lewandowskiej sukcesu. Odpisała też sama zainteresowana. Co prawda tylko jednym słowem, ale za to jakim. - Kochanaaaaaa - czytamy w odpowiedzi żony Roberta Lewandowskiego. Internauci zwrócili też uwagę na komitywę, w której są obie gwiazdy.

A ja jestem dumna z Was obie za to, że tak pięknie Polki potrafią wspierać się i dobrze o sobie mówić. To jest piękne i Wy jesteście piękne

- tak brzmi jeden z wpisów. A my jesteśmy ciekawi, czy Paulina Krupińska trenowała w klubie "Lewej". I czy Ania dała wycisk gwieździe TVN...

