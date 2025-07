Dominika Tajner zrzuciła 40 kg! "To była długa droga"

Dominika Tajner trafiła na radary mediów za sprawą małżeństwa z Michałem Wiśniewskim. Byli małżeństwem przez 7 lat, a ich związek został formalnie zakończony w 2019 roku. Byli małżonkowie utrzymują dzisiaj przyjacielskie relacje. Dominika była jedną z pierwszych osób, która pogratulowała "Wiśni", gdy okazało się, że razem z obecną żoną spodziewają się dziecka. Była też obecna na wyjątkowym koncercie z okazji jubileuszu Ich Troje.

Córka Apoloniusza Tajnera również ułożyła sobie życie na nowo. Jej wybrankiem jest Mariusz Wach, polski pięściarz, który w 2023 roku oświadczył się ukochanej. Dominika Tajner w rozmowie z "Super Expressem" wyznała, że poznali się przez wspólnego znajomego ze świata boksu. Mariusz i Dominika są zaręczeni, ale łączą ich także sprawy zawodowe, 46-latka jest bowiem managerką narzeczonego.

Zakochanych połączyła m.in. pasja do sportu. Dominika Tajner kilka lat temu zmieniła tryb życia i przeszła imponującą metamorfozę. Dziś sport stanowi stałą część jej codziennej rutyny. W połowie lutego bieżącego wieku wyznała, że schudła aż 40 kilogramów! Jednak dla niej najważniejsza była wewnętrzna przemiana!

To była długa droga, która nazywa się KONSEKWENCJA! Chcę iść nią do końca życia. Jestem szczęśliwa, bo żyję w zgodzie z samą sobą - napisała zadowolona Tajner.

Dominka Tajner odpiera zarzuty. "Ogarnijcie się!"

Dominika Tajner chętnie chwali się swoją przemianą. Do sieci często wrzuca posty, które motywują innych do zmiany. Wielokrotnie podkreślała, że jej imponująca metamorfoza jest efektem zmiany nawyków żywieniowych oraz ciężkich treningów. I chociaż często pokazuje swoje treningi w sieci, to i tak wiele osób uważa, że za jej przemianą stoi... popularny lek na cukrzycę.

Niedawno Tajner postanowiła odpowiedzieć na te zarzuty. Przy okazji napisała, jak udało jej się osiągnąć wymarzoną sylwetkę. Okazuje się, że Dominika ćwiczy codziennie, czasami nawet dwa razy dziennie. Zdrowo się odżywia, zupełnie zrezygnowała z alkoholu i unika wszelkich używek.

Czytam już któryś raz, że biorę Ozempic, więc ja wam teraz powiem, jak wygląda mój Ozempic i jak te 40 kg schudłam - trenuję codziennie, czasami dwa razy dziennie. Trenuję sztuki walki, dokładnie MMA, które jest bardzo trudnym sportem. Mam 46 lat, trenuję z 20-latkami, dokładnie tak samo jak oni. Tyle, ile mogę. Zdrowo się odżywiam. Nie piję alkoholu. Nie używam również innych jakichś tam używek - napisała.

Oprócz tego regularnie się bada i współpracuje z psychologiem sportowym.

Tak wygląda anorektyczka? Tak wygląda osoba po Ozempicu? Ludzie, ogarnijcie się i jak chcecie już kogoś, oceniać to poznajcie najpierw jego historię, zamiast wylewać swoje frustracje! - dodała na Instagramie publikując zdjęcie z treningu.

