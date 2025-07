Michał Wiśniewski to nie tylko kawał historii polskiej muzyki rozrywkowej, lecz także człowiek bardzo kochliwy i rodzinny. Przypomnijmy, że wokalista zespołu Ich Troje pięciokrotnie się żenił. Jego małżonkami kolejno zostawały: Magda Femme, Mandaryna, Ania Świątczak, Dominika Tajner i Pola Wiśniewska. "Wiśnia" ma sześcioro dzieci - po dwie z Mandaryną (Xaviera i Fabienne), z Anią Świątczak (Eiennette i Vivienne) i Polą (Falco Amadeus i Noël Cloé). Podczas jubileuszu Ich Troje w Sopocie doszło do spotkania trzech żon Michała Wiśniewskiego - drugiej (Mandaryny), czwartej (Dominiki) i piątej (Poli). Atmosfera wcale nie była napięta. Przeciwnie, panie bardzo swobodnie czuły się w swoim towarzystwie.

W rozmowie z Plejadą Dominika Tajner podzieliła się swoimi wrażeniami z koncertu i z tego, co działo się w kuluarach. Czwarta żona "Wiśni" komplementowała występ Mandaryny.

- stwierdziła Dominika, która przy okazji wyjawiła, co Michał Wiśniewski wyrabiał w nocy. Była małżonka jest pełna podziwu dla wokalisty Ich Troje.

To jest po prostu taki człowiek, który się urodził po to, żeby występować. On ciągnie tłumy, poświęca swoim fanom czas. Byliśmy w piątek na kolacji, Michał zaprosił nas na spotkanie ze swoimi fanami. To jest dla mnie niesamowite, że siedział tam nie wiem do której w nocy, dzień przed koncertem, żeby z każdym zrobić zdjęcie i każdemu poświęcić chwilę. Ci ludzie to doceniają, A do tego (Michał Wiśniewski - red.) robi znakomity show, w którym się odnajduje