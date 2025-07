Od futra po cekiny. Wiśniewski zamienił jubileusz w modowe show. Lady Gaga może mu się kłaniać

Zespół Ich Troje ma 30 lat!

Gdy inni artyści przez dekady trzymają się jednego stylu, Michał Wiśniewski robi z mody rockową operę. Na jubileuszowym koncercie Ich Troje nie było kompromisów. Nie zabrakło też klasyki w stylu Wiśni: czerwonego aksamitu, długiego płaszcza z ćwiekami i oczywiście legendarnych butów na grubej podeszwie, które widziały już więcej scen niż niejeden DJ.

Wiśniewski włączył „diva mode”

Nie da się ukryć, że na jubileuszowym koncercie z okazji 30-lecia istnienia Ich Troje, Wiśniewski wszedł w tryb diwy. Każde pojawienie się na scenie poprzedzała zmiana outfitu, a publika czekała z wypiekami na twarzy, co tym razem wyciągnie z garderoby. Plotka głosi, że przywiózł ze sobą osobnego busa tylko na kostiumy. Nikt nie zdziwiłby się, gdyby było w niej sporo prawdy. Oceńcie sami:

Futro jak z wybiegów haute couture - „101 dalmatyńczyków” spotyka glam rock. Futro z długim włosiem, szerokie spodnie i… nonszalancja w pakiecie. Kto powiedział, że rockman nie może wyglądać jak złowieszcza Cruella?

- „101 dalmatyńczyków” spotyka glam rock. Futro z długim włosiem, szerokie spodnie i… nonszalancja w pakiecie. Kto powiedział, że rockman nie może wyglądać jak złowieszcza Cruella? Wiśniewski w trybie „Wiedźmin” - zbroja z cekinów, peleryna, miecz świetlny? Nie wiemy, co dokładnie zainspirowało tę stylizację, ale na pewno był w to zamieszany jakiś smok. Michał niczym bohater fantasy na wokalnym polu bitwy.

- zbroja z cekinów, peleryna, miecz świetlny? Nie wiemy, co dokładnie zainspirowało tę stylizację, ale na pewno był w to zamieszany jakiś smok. Michał niczym bohater fantasy na wokalnym polu bitwy. Ciemna strona Wiśni - skórzany total look, połyskujące wstawki i fryzura jak z filmów Tima Burtona. Do tego tajemnicze spojrzenie w stronę scenicznej partnerki. Gotyk, ale z uśmiechem.

- skórzany total look, połyskujące wstawki i fryzura jak z filmów Tima Burtona. Do tego tajemnicze spojrzenie w stronę scenicznej partnerki. Gotyk, ale z uśmiechem. Lodowy książę glam-popu - błyszczący płaszcz jak z „Krainy lodu” na sterydach. Stylizacja godna opery

- błyszczący płaszcz jak z „Krainy lodu” na sterydach. Stylizacja godna opery Dżentelmen z kasyna - koszula z rozpiętym kołnierzem, gorsetowy bezrękawnik i klimaty Las Vegas lat 70. Zabrakło tylko cygara i ruletki. Albo i nie.

- koszula z rozpiętym kołnierzem, gorsetowy bezrękawnik i klimaty Las Vegas lat 70. Zabrakło tylko cygara i ruletki. Albo i nie. Garnitur z przesłaniem - minimalistyczna biel, lekko asymetryczna klapa, czerwone włosy i powaga na twarzy. Tak wygląda książę Wiśniewski.

- minimalistyczna biel, lekko asymetryczna klapa, czerwone włosy i powaga na twarzy. Tak wygląda książę Wiśniewski. Denim po przejściach - pamiętasz kurtki z liceum? Ta stylizacja to ich zbuntowany kuzyn. Pocięty jeans, śnieżnobiałe buty i nonszalancka postawa: „jestem tu, bo chcę, nie bo muszę”.

- pamiętasz kurtki z liceum? Ta stylizacja to ich zbuntowany kuzyn. Pocięty jeans, śnieżnobiałe buty i nonszalancka postawa: „jestem tu, bo chcę, nie bo muszę”. Mężczyzna w siatce i bieli - biała stylizacja z prześwitującym topem, spodnie a’la lekarz i fryzura jak z reklamy lakieru. A obok niego czarna dama w kabaretkach. Czyżby ślub alternatywnych światów?

- biała stylizacja z prześwitującym topem, spodnie a’la lekarz i fryzura jak z reklamy lakieru. A obok niego czarna dama w kabaretkach. Czyżby ślub alternatywnych światów? Czerwono-czarna elegancja z pazurem - Wiśniewski w wersji dandy rock – na bogato i z błyskiem

- Wiśniewski w wersji dandy rock – na bogato i z błyskiem Bez rękawów, ale z klasą - wersja unplugged w modzie: dzianinowa kamizelka, tatuaże na wierzchu, luźny vibe. Jakby zaraz miał zejść ze sceny i powiedzieć: „idziemy na piwo”.

Wszystkie stylówki zobaczycie w galerii na górze strony. Jest co oglądać!

Tak zachwyca się fanów

Najpiękniejsze w tym wszystkim? Wiśniewski dobrze wie, co robi. Świetnie odnajduje się w konwencji "za dużo to w sam raz", a jego wizerunek to mieszanka dystansu, zabawy i przekonania, że scena to miejsce, gdzie wolno więcej. I bardzo dobrze. Dzięki temu koncert Ich Troje to nie tylko muzyczna podróż przez 30 lat hitów, ale też spektakl, który się pamięta. Na pytanie, czy nie za dużo tych stylizacji, odpowiedziałby pewnie, że to było minimum. I w jego wykonaniu brzmi to całkiem wiarygodnie.

