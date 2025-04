To, jakie Michał Wiśniewski ma wykształcenie, każdego zadziwi. Kariera potoczyła się całkiem inaczej

Magda Mołek odpadła z "Tańca z Gwiazdami" i od razu się wydało. Gorzkie słowa dają do myślenia

Michał Wiśniewski, lider zespołu "Ich Troje", stworzył wiele muzycznych hitów, które do dziś nucone są przez tysiące Polaków. Jego piosenki pojawiają się też na weselach czy innych imprezach okolicznościowych, zapewniając mu niesłabnącą rozpoznawalność. W naszym kraju, niezależnie od wieku czy płci, jest naprawdę niewiele osób, które nigdy nie słyszałyby o Michale Wiśniewskim. Sławę zapewniła mu zresztą nie tylko działalność artystyczna, lecz także burzliwe życie prywatne. Mężczyzna był żonaty pięć razy i doczekał się szóstki dzieci. Aktualnie od kilku lat jest w związku małżeńskim z Polą Wiśniewską, ale uroczyste "tak" mówił sobie również z Magdą Femme, Martą "Mandaryną" Mandarynkiewicz, Anną Świątczak czy Dominiką Tajner. Jego dzieci mają z kolei oryginalne imiona: Fabienne, Xavier, Etiennette, Vivienne, Falco oraz Noël.

Michał Wiśniewski nie miał łatwego dzieciństwa. Jest synem Andrzeja i Grażyny Wiśniewskich, ma też dwóch braci: Jakuba i Jarosława. Jego rodzice rozwiedli się, gdy miał zaledwie trzy lata, a po rozstaniu zamieszkał z ojcem - matka wyprowadziła się natomiast do Niemczech. Niestety, w 1986 roku muzyk przeżył prawdziwą tragedię. To właśnie wtedy jego tata odebrał sobie życie, a młody Wiśniewski trafił pod opiekę babci. Później zajmowała się nim ciocia. W międzyczasie dwukrotnie przebywał też w domu dziecka. Wykształcenie, jakie nabył Michał Wiśniewski w okresie swojej edukacji, długi czas pozostawało tajemnicą. Kiedy jednak wyszło na jaw, niejeden fan przeżył prawdziwe zaskoczenie. Szczegóły poniżej.

Wykształcenie Michała Wiśniewskiego. Edukacja nie miała nic wspólnego z muzyką czy występowaniem na scenie

Przez pewien okres swojego życia Michał Wiśniewski mieszkał za granicą, a konkretnie w Niemczech. Uczęszczał wówczas do gimnazjum, a po powrocie do Polski podjął naukę w zawodowej szkole budowlanej. Nie poszedł na studia, nie kontynuował tej edukacyjnej drogi. Pracował za to między innymi w hurtowni cebuli w Łodzi, był również monterem i przez jakiś czas prowadził własne biuro tłumaczeń.

Choć nie doczekał się wykształcenia muzycznego czy żadnego innego związanego z występowaniem na scenie, to jednak uczył się jako dziecko gry na fortepianie w szkole muzycznej. Zdał tam również maturę. Nie można więc powiedzieć, że nie robił zupełnie niczego w kierunku pasji, która dziś definiuje jego życie, ale jednak początkowo kariera miała najwyraźniej potoczyć się całkiem inaczej.

Michał Wiśniewski pozostawał wierny scenie i swojemu zamiłowaniu do pokazywania się publiczności. Niezwykłą charyzmą, którą posiada, przyciąga do siebie tłumy. Mimo wielu kontrowersji i trudnych etapów swojego życia, zarówno w okresie dzieciństwa, jak i dorosłości, pozostaje jednym z najbardziej rozpoznawalnych wokalistów w Polsce.

