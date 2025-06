Totalne zaskoczenie w Sopocie! Trzy żony Michała Wiśniewskiego spotkały się na jubileuszu Ich Troje. Co się tam wydarzyło?!

30 lat Ich Troje: wzloty, upadki i miliony fanów

Zespół Ich Troje powstał w 1995 roku z inicjatywy Michała Wiśniewskiego i Jacka Łągwy. Już pierwsze przeboje – jak „A wszystko to…” czy „Powiedz” – przyniosły grupie gigantyczną popularność. Przez trzy dekady Ich Troje zmieniało skład, styl i sceniczne wizerunki, ale niezmiennie przyciągało tłumy.

W jubileuszowy wieczór, 28 czerwca 2025 roku w Sopocie muzycy zagrali dla pełnej Opery Leśnej. Fani usłyszeli nie tylko stare hity, ale też utwory z nowej płyty „Najlepsza Jedenastka”, która zawiera 11 premierowych piosenek. Wydarzenie śledziły kamery TVP, a koncert będzie można obejrzeć w sobotę, 9 lipca o 21:20 na antenie Telewizji Polskiej.

SOPOT! To co się wydarzyło w @operalesna przerosło nasze najśmielsze oczekiwania! Jesteśmy wzruszeni i niezmiernie wdzięczni, że mamy taką Publiczność. Śpiewaliście wszystko od pierwszego do ostatniego numeru. Ciężko było nam schodzić ze sceny…

- pisał wzruszony Wiśniewski na Instagramie tuż po koncercie.

To się naprawdę wydarzyło! Trzy żony Wiśniewskiego w jednym miejscu

Na koncert przybyły aż trzy kobiety, które w różnych momentach życia były żonami Michała Wiśniewskiego: Mandaryna (Marta Wiśniewska), Dominika Tajner oraz obecna partnerka i piąta żona – Pola Wiśniewska.

Do prawdziwie emocjonalnej sceny doszło podczas prób przed koncertem, gdy Mandaryna i Pola serdecznie się przywitały. Zaskoczona Pola nie kryła wzruszenia, a moment ten został zarejestrowany i udostępniony w mediach społecznościowych, wywołując lawinę komentarzy. Dominika Tajner – choć nie występowała na scenie – pojawiła się na widowni, wspierając byłego męża z daleka.

Michał Wiśniewski – życie bez tajemnic

Lider Ich Troje to postać, której nikomu w Polsce nie trzeba przedstawiać. Michał Wiśniewski ma za sobą trudne dzieciństwo, spektakularną karierę, głośne związki i medialne wzloty i upadki. Mimo to nigdy nie tracił kontaktu z fanami i zawsze podkreślał, że jego życie prywatne, choć burzliwe, jest dla niego równie ważne jak muzyka. Jubileuszowy koncert i spotkanie jego byłych żon to symboliczny moment, który pokazał, że mimo zakończonych relacji, można zachować klasę i wzajemny szacunek. A Michał Wiśniewski znów pokazał, że potrafi zaskakiwać – nie tylko muzyką.