Michał Wiśniewski wyznał o kolejnym dziecku. Co na to Pola?

Michał Wiśniewski to ojciec, który niejednokrotnie podkreślał, że dzieci są dla niego największą życiową wartością. Ma ich sześcioro, z różnych związków: Xaviera i Fabienne z Martą „Mandaryną” Wiśniewską, Etiennette i Vivienne z Anną Świątczak, oraz dwóch synów z obecną żoną Polą - Falco i Noëla. Z dwiema żonami - Magda Femme i Dominiką Tajner nie doczekał się potomstwa. Co nie zmienia faktu, że liczebność jego rodziny jest imponująca. Wygląda na to, że muzyk uznał, że wystarczy.

Co ciekawe, Wiśniewski nie unika rozmów o swojej przeszłości uczuciowej. W wywiadzie dla magazynu "Viva" wyznał:

Mam wspaniałe dzieci, mam dobre relacje z moimi byłymi żonami. Wielokrotnie zastanawiałem się nad tym, że gdyby nie jedno rozstanie, to by nie pojawiła się dwójka nowych dzieci. Kolejnych już nie będzie, czas na spokój

Choć jego życie uczuciowe bywało burzliwe, dziś muzyk podkreśla, że udało mu się zbudować dojrzałe i pełne szacunku relacje z byłymi partnerkami. To ewenement w show-biznesie, który zwykle żyje konfliktami i dramatami.

Koniec z „produkcją”? Wiśniewski nie pozostawia złudzeń

Najmocniejsze słowa padły jednak niedawno — nie w wywiadzie, a... na scenie.

Nie martwcie się, ja już zakończyłem produkcję

– rzucił Wiśniewski podczas koncertu, czym rozbawił publiczność i dał jasno do zrozumienia, że nie planuje już więcej dzieci.

Obecnie artysta skupia się na muzyce, życiu rodzinnym i stabilizacji u boku piątej żony. Z Polą Wiśniewską, z którą wziął ślub w 2020 roku, tworzy spokojny dom. W wywiadach coraz częściej słychać, że docenia spokój, ciszę i zwyczajność. Ale znając jego historię, wielu fanów podchodzi do tych deklaracji z lekkim uśmiechem. W końcu Michał Wiśniewski to człowiek niespodzianka — i to nie tylko muzycznie.

