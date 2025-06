Ależ awantura z obecną żoną Michała Wiśniewskiego! "Siedź w domu i dzieci wychowuj". Granice zostały przekroczone

Manifest Poli Wiśniewskiej. "Odpuszczenie to nie słabość"

Pola Wiśniewska to kobieta niezwykle zarobiona. Ma na swojej słowie tyle obowiązków, że niektórym nawet trudno to sobie wyobrazić. A co dopiero im sprostać. Mimo że żona Michała Wiśniewskiego ma sześcioro dzieci (ostatnie urodziło się w 2023 roku), to raczej nie przypomina stereotypowej "Matki Polki". Równolegle z "ogarnianiem domu" rozwija swoją karierę w show-biznesie i na pewno nie jest dodatkiem do słynnego wokalisty Ich Troje. Pola Wiśniewska regularnie publikuje też treści w mediach społecznościowych. Ostatnio jej wpis wywołał potężną awanturę. Do małżonki Michała Wiśniewskiego w brzydki sposób przyczepił się jeden z internautów. Doszło do ostrej wymiany zdań. Zaczęło się od swego rodzaju manifestu Poli.

Wiele z nas zostało wychowanych w przekonaniu, że bycie kobietą oznacza "ogarnianie wszystkiego". Że nasza wartość mierzy się tym, ile z siebie dajemy, jak bardzo jesteśmy dostępne, pomocne, niezastąpione. Wpojono nam wzorzec, według którego powinnyśmy być zawsze silne, zorganizowane i gotowe do działania, nawet kosztem siebie. Ten schemat rujnuje nasze zdrowie i poczucie wartości. Odpuszczenie to nie słabość. To dojrzałość, która pozwala wybrać to, co naprawdę ważne. Odpuszczenie to nie rezygnacja, tylko świadome zarządzanie swoją energią. To umiejętność rozróżnienia: co jest moje, a co narzucone. Co mnie wzmacnia, a co wypala

- czytamy w poście żony wokalisty Ich Troje.

Awantura pod wpisem żony Michała Wiśniewskiego. "Siedź w domu i dzieci wychowuj"

Wpis generalnie został przyjęty bardzo pozytywnie. Niestety znalazł się internauta, który wykorzystał refleksje Poli Wiśniewskiego do ataku na nią. Niestety, przekroczył przy tym granice dobrego smaku.

Przecież ty tylko siedzisz w domu i robisz za sprzątaczkę i wychowujesz aniołki, więc o czym ty piszesz, kobieto?

- wypalił internetowy napinacz. Żona Michała Wiśniewskiego szybko sprowadziła go do parteru, zalecając ponowne przeczytanie tekstu, z należytą uwagą. - Może wtedy zrozumiesz, o czym piszę. Ale skoro zaczęłaś już umniejszać rolę, jaką kobiety pełnią, to chciałam tylko przypomnieć, że sprzątnie, dbanie o aniołki, relacje, itd. to również praca. Tylko niestety taka, której się nie wpisuje do CV, choć często kosztuje więcej niż etat - przytomnie dodała Pola. Internauta jednak zamiast przeprosić, brnął dalej...

Takie życie sobie wybrałaś, to siedź w domu i dzieci wychowuj

- wypalił. Ech, chyba znowu musi przeczytać wpis żony Michała Wiśniewskiego.

