Koszmar w domu Michała Wiśniewskiego. Ból, płacz i brak sił. Żona podjęła radyklaną decyzję!

Michał Wiśniewski dzieci

Michał Wiśniewski od wielu lat musi łączyć intensywną pracę artystyczną i biznesową z życiem godzinnym. Gdy wydawało się, że ma już odchowane dzieci, wokalista Ich Troje związał się z Polą, wziął z nią ślub, a potem na świat przyszło ich dwóch synów: Falco Amadeus i Noël Cloé. Przypomnijmy, że Michał Wiśniewski ma jeszcze czworo innych dzieci: Xaviera i Fabienne (ze związku z Mandaryną) i Vivienne i Etienette (z Anią Świątczak). Jak wiadomo, z małymi dziećmi nigdy nie ma nudy. A co dopiero wtedy, gdy chorują... Ostatni tydzień był dla Wiśniewskich wyjątkowo trudny. W domu rozgrywał się koszmar. Nie brakowało bólu, braku siły i płaczu. Pola Wiśniewska ujawniła, co się działo. - Miniony tydzień wyglądał jak materiał na dokument o przetrwaniu w ekstremalnych warunkach. To tak pół żartem, pół serio. Pierwsze dni tragiczne. Wysoka gorączka u dzieci, ból uszu, do tego ja chora, więc bez sił - zwierzyła się na Instagramie żona wokalisty Ich Troje.

Pola Wiśniewska podjęła radykalną decyzję. "I wiem, że te momenty dla siebie to nie luksus. To konieczność"

Niespodziewanie Pola Wiśniewska w tej trudnej domowej sytuacji postanowiła podjąć radykalną decyzję. - I kiedy tak siedziałam z nimi, kiedy Falco płakał mi do ucha po jednej stronie (a płakał przez 70% dnia), Noel puszczał bańki nosem po drugiej, do tego starsze dzieci, które szalały z nudów, dotarło do mnie, że muszę znaleźć w końcu czas dla siebie - napisała.

Psychologia podpowiada, że kiedy jesteśmy wykończone, nasz mózg działa w trybie awaryjnym oraz że nie da się działać w tym trybie na dłużą metę, dlatego nawet w samym środku chaosu warto pamiętać o swoich potrzebach. Nieważne, czy to będzie kilka minut samotności, szybki prysznic (dla mnie zbawienny), kubek gorącej herbaty (bez dzieci na kolanach!), czy książka, z której przeczytasz jedno zdanie. Jeśli my się zawalimy, cała reszta zawali się razem z nami

- argumentowała Pola Wiśniewska. Żonie 'Wiśni" udało się znaleźć "swoje chwile".

I wiem, że te momenty dla siebie to nie luksus. To konieczność. Dzieci potrzebują nas silnych, a silna mama to taka, która dba o siebie, nawet jeśli świat mówi, że powinna być silna dla innych

- podkreśliła małżonka Michała Wiśniewskiego.

