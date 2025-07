Ale awantura na spotkaniu z Danielem Objatkiem! Doszło do rękoczynów

Daniel Obajtek, europoseł Prawa i Sprawiedliwości, relacjonował zdarzenie w mediach społecznościowych. Z jego wpisu wynika, że Zbigniew Chrzanowski pojawił się na spotkaniu zorganizowanym przez Klub Gazety Polskiej w Wallington. Obajtek skomentował obecność byłego wiceministra, który w przeszłości był związany z Platformą Obywatelską i Stronnictwem Konserwatywno-Ludowym.

- Wiecie, kto pojawił się na spotkaniu w Wallington organizowanym przez Klub Gazety Polskiej? Zbigniew Chrzanowski – były wiceminister rolnictwa, startujący z list PO, a potem Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego. W 2004 roku wyjechał do USA, spiesząc się z jakichś powodów tak bardzo, że mandat złożył dopiero za granicą. Po wspomnianym spotkaniu stwierdzam, że pobyt w USA chyba mu nie służy – napisał Daniel Obajtek w mediach społecznościowych.

Do wpisu dołączone zostało nagranie, na którym widać mężczyznę, identyfikowanego jako Chrzanowski, który mówi: "I mogę panu odpowiedzieć na temat swojego ojca w każdym momencie". Następnie mężczyzna jest otoczony przez kilka osób i dochodzi do szarpaniny. W pewnym momencie mężczyzna zostaje przewrócony, a następnie wyprowadzony z sali. Na nagraniu słychać również wulgaryzmy skierowane w stronę wyprowadzanego mężczyzny.

Relacja Zbigniewa Chrzanowskiego

Zbigniew Chrzanowski przedstawił swoją wersję wydarzeń kilka dni po incydencie. Według jego relacji, został zaatakowany fizycznie po tym, jak zadał Danielowi Obajtkowi pytania dotyczące jego poglądów na Unię Europejską oraz pochodzenia majątku jego matki.

- Właśnie zostałem pobity przez "patriotów" z Klubu Gazety Polskiej w Nowym Jorku, na spotkaniu z europosłem Danielem Obajtkiem. Zadałem mu dwa pytania: – co uważa za największe osiągnięcie Unii Europejskiej, ponieważ jako europarlamentarzysta krytykował UE. Chciałem usłyszeć choćby jedno pozytywne zdanie, kandydował do PE, pobiera tam niezłą pensję – relacjonował.

Były wiceminister twierdzi, że drugie pytanie dotyczyło zakupu udziałów w spółce ERG Bieruń Folie przez matkę Obajtka.

- Drugie pytanie było bardziej osobiste, chciałem, żeby mi wyjaśnił, jak jego matka zakupiła udziały w spółce ERG Bieruń Folie z 800 tysięcy złotych. Matka Daniela Obajtka była krawcową i pracownikiem fizycznym w spółce Elektroplast z wynagrodzeniem 1200-1500 miesięcznie. Chciałem, aby mi wyjaśnił, jak to jest możliwe. Gdyby nie jadła, wszystko, co zarabiała, oszczędzała, to nie mogłaby zgromadzić takich oszczędności. Nie udało mi się skończyć pytania – dodał Chrzanowski.

Według Chrzanowskiego, po zadaniu pytań Obajtek zaczął go wyzywać, a następnie został zaatakowany fizycznie.

- Obajtek zaczął mnie wyzywać od komuchów, lewaków i kuzynów Urbana. Po czym kilku patriotów zaatakowało mnie fizycznie, wyciągając siłą z sali. Bili mnie po głowie, kopali i połamali mi okulary. Zadzwoniłem po policję, a teraz jestem w szpitalu i czekam na obdukcję. Ja tej sprawy nie odpuszczę – podsumował polityk.

Były wiceminister poinformował, że spędził noc w szpitalu i zamierza dochodzić sprawiedliwości. Zaprzeczył również sugestiom, jakoby to on był agresorem.

- Docierają do mnie głosy, jakobym to ja był agresorem. Nie zamierzam się do nich szerzej odnosić. Powiem tylko tyle: agresorem byłem takim, jak Donald Tusk jest Niemcem. A organizatorzy, którzy zarzucają mi, że przy moim krześle stała nadpita butelka piwa, powinni raczej zauważyć, że na sali był ogólnodostępny bar z alkoholem, brak stolików i brak jakiejkolwiek służby porządkowej – kontynuował Chrzanowski.

Sprawa incydentu podczas spotkania z Danielem Obajtkiem w USA jest w toku. Zbigniew Chrzanowski zapowiedział podjęcie kroków prawnych. Na razie nie wiadomo, czy policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie.

